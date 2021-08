Mina do Zecão é classificada como “Nascente Modelo”

A cada ano é possível observar a intensificação da escassez de água em certos períodos do ano, especialmente no Inverno e início da Primavera. Desta forma, a conscientização para a preservação dos recursos hídricos se tornam cada vez mais importantes, conforme noticiou a prefeitura em sua página na Internet.

Em Vargem Grande do Sul, a Mina do Zecão foi classificada como “Nascente Modelo” pelo programa estadual Município Verde Azul. Para este reconhecimento, a nascente deve conter em sua Área de Preservação Permanente (APP) um raio de 50 metros de mata ciliar preservada.

Muito desse reconhecimento se deve ao empenho do Sr. Sebastião Praeiro da Silva, 75 anos, em proteger esse manancial de água, iniciativa que desenvolve há quase 20 anos. Quando ele começou seu projeto, a Mina do Zecão estava cercada por pasto, com alguns eucaliptos ao redor e no fundo onde existia a mina, havia uma grande erosão.

Com trabalho praticamente diário, muito amor e dedicação à natureza o Sr. Sebastião transformou o local num verdadeiro bosque, com área superior a um alqueire. Recentemente a Prefeitura de Vargem Grande do Sul também realizou a construção de uma escada com corrimão no local, facilitando o acesso da população no local, que fica quase no encontro da Via de Acesso Ernani Parada Otero, com a rodovia que liga Vargem Grande do Sul a São Sebastião da Grama.

Todos os dias, a Mina é visitada por várias pessoas, que além de desfrutar de sua água pura e cristalina, também aproveitam para contemplar a natureza, no sub-bosque da nascente.

Um dos pedidos do Sr. Sebastião é para que as pessoas que frequentam o local não joguem lixo, mantenha e conserve o local e a natureza para essa e as próximas gerações.

Moradores costumam buscar água fresca na Mina. Fotos: Prefeitura