Por algumas horas, ala de Covid do Hospital ficou vazia

A cena circulou pelas redes sociais no último sábado, dia 31 de julho: a ala destinada aos pacientes com Covid-19 no Hospital de Caridade com as luzes apagadas, sem nenhum paciente internado. Depois de tantos meses de trabalho intenso, um momento de calmaria para os profissionais do hospital, que atuam praticamente sem descanso desde o agravamento da pandemia.

Apesar de ter durado poucas horas, uma vez que na manhã de domingo pacientes com Covid-19 deram entrada na ala, a situação atual é muito melhor que a observada em junho, quando foram realizados 180 atendimentos. Foram mais internações de Covid-19 em junho do que todo o ano de 2020, conforme o informado pelo provedor Jair Gabricho à Gazeta em entrevista dada recentemente.

Houve momentos, que a ala, incialmente adaptada para cerca de 15 leitos, precisou ser aumentada, chegando a receber 25 pacientes em um único dia. Os números, felizmente caíram e conforme o Boletim Epidemiológico divulgado pela prefeitura nessa sexta-feira, 4 pacientes estão internados com Covid na cidade.

Ministro da Saúde

Porém, é preciso manter as medidas de prevenção, como uso de máscaras, higienização constante das mãos e distanciamento entre as pessoas. A variante Delta da Covid-19 já foi identificada em várias cidades do País e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, pediu no dia 3, que os brasileiros se imunizem com a segunda dose das vacinas, como forma de proteção efetiva, inclusive contra o avanço desta variante.

“Sistemas de saúde mais consolidados do que o nosso, a exemplo do inglês, não conseguiram conter a propagação comunitária da variante delta. Os Estados Unidos também enfrentam o problema. Nós estamos assistindo, e isso acontece sobretudo com aqueles que não estão vacinados. As nossas vacinas funcionam contra essa variante. Aproveito para lembrar às pessoas que ainda não tomaram a segunda dose que voltem às unidades básicas de saúde. Para ter a proteção, é necessário [tomar] as duas doses”, disse Queiroga.

Em Vargem

A diretora municipal de Saúde, Maria Helena Zan, destacou a necessidade das pessoas seguirem com medidas de prevenção, mesmo depois da segunda dose e observou que a Diretoria Regional de Saúde (DRS) 14, com sede em São João da Boa Vista, da qual Vargem faz parte, orientou os gestores municipais de Saúde a não desfazerem das estruturas hospitalares criadas para o atendimento da Covid, mesmo com a recente queda do número de novos casos.

Conforme o Boletim Epidemiológico da Covid-19 divulgado nesta sexta-feira, dia 6, pela prefeitura, a cidade já soma 3.691 pessoas que já tiveram a doença, sendo que 3.522 já estão curadas. Atualmente 59 casos estão ativos em Vargem.

A cidade registrou 105 óbitos, sendo o primeiro deles ocorrido em 1º de agosto de 2020, há pouco mais de um ano, e outras cinco mortes por outras causas, mas com a presença da Covid-19.

Além dos quatro pacientes internados em enfermaria no Hospital, há ainda outros 3 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) na região.