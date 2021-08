Programa Cidade Digital já está implantado em Vargem Grande do Sul

O Projeto Cidades Digitais, oferecido pelo antigo Ministério das Comunicações, atual Ministério da Ciência e Tecnologia, já está implantado e já foi entregue a Vargem Grande do Sul. De acordo com a Prefeitura Municipal, os prédios municipais já estão interligados por meio da fibra óptica.

Segundo o informado, essa interligação entre os prédios municipais fez com que fosse possível levar a internet que sai do Paço Municipal até a esses pontos. “Dessa forma, os links presentes e pagos desses locais estão sendo cancelados, conforme vão sendo migrados para a rede das Cidades Digitais, ocasionando assim uma economia no valor pago pelos links de internet”, disse.

A prefeitura também explicou que isso tem facilitado o trabalho. “Como o link que sai do Paço municipal é um link melhor, os pontos agora possuem uma velocidade maior na Internet, e também como estão interligados com os servidores da prefeitura, podem ter acessos aos serviços da Intranet”, explicou.

Os serviços à população conforme o informado, estão sendo oferecidos de forma indireta. “Afinal, o melhoramento no link de Internet nos prédios públicos agiliza os trabalhos dos servidores que dependem da internet, como por exemplo, os sistemas de saúde, utilizados para o atendimento à população, que estão em Nuvem”, disse.

Praças ainda sem wi-fi

Foi informado que em Vargem há três praças onde será oferecida conexão à Internet, por meio da rede Wireless, sendo a Praça da Matriz, no Centro, Praça Ivor José Barion, no Jardim Fortaleza, e a Praça do Jardim Dolores, ao lado da Escola Estadual José Gilberto de Oliveira Souza. Conforme explicou, o acesso se dará por meio de um cadastro, ainda a ser definido, para a segurança dos usuários e da rede, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados.