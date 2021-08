Unimed Leste Paulista lança Pronto Atendimento Virtual sobre Covid-19

Com a pandemia, os sintomas gripais se confundem com o quadro da Covid-19. Pensando nisso, a Unimed Leste Paulista disponibiliza aos seus beneficiários o Pronto Atendimento Virtual: um serviço de telemedicina voltado exclusivamente para atendimentos relacionados à Covid-19.

O serviço tem como objetivo evitar o deslocamento ao Pronto Atendimento físico e exposição a possíveis formas de contaminações da doença, conforme explica o diretor presidente, Dr. Luís Antônio Estevam. “Nós queremos proporcionar o máximo de comodidade e segurança aos nossos pacientes. Assim, quando tiver alguma dúvida, algum sintoma de síndrome gripal, é só procurar o P.A. Virtual e receber as orientações adequadas. Dessa forma, ele só entra no ambiente hospitalar se for realmente necessário”, destacou.

Os beneficiários que optarem por utilizar o Pronto Atendimento Virtual poderão contar com diferenciais como: atendimento de médicos 24 horas por dia e sete dias na semana, possibilidade de realizar a consulta através de computador, tablet ou celular e receber orientação ou direcionamento para atendimentos presenciais com especialistas.

Caso seja solicitado qualquer tipo de exame, será necessário autorizá-lo antes da realização, através do aplicativo “Unimed SP Clientes” ou pelo site www.unimedlestepaulista.com.br. Durante a pandemia, não haverá cobranças de coparticipações em consultas no Pronto Atendimento Virtual Covid. Os exames solicitados serão cobrados conforme as regras preestabelecidas.

Como acessar

O acesso ao Pronto Atendimento Virtual é rápido e fácil. Ligue para: 3003-6291, acesse www.estacaounimed.com.br ou www.unimedlestepaulista.com.br.