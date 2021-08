Vacina antirrábica segue suspensa

Assim como em 2020, a Campanha de Vacinação Antirrábica em cães e gatos, que acontece anualmente no mês de agosto, não será realizada em decorrência à pandemia da Covid-19. A ação continuou suspensa pela Coordenação de Planejamento de Saúde do Estado de São Paulo.

Segundo o informado pela Vigilância Sanitária e Epidemiológica do Departamento de Saúde da Prefeitura Municipal, a ação foi tomada por meio da Deliberação CIB nº 74 do dia 23 de junho, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

De acordo com o ofício enviado a todas as unidades de Vigilância Sanitária dos municípios, fica suspensa a campanha anual feita pelo Ministério devido ao momento de pandemia que todos têm enfrentado, onde deve-se evitar qualquer tipo de possíveis aglomerações e o risco de infecção pela Covid-19.

Para essa decisão, segundo o informado pela prefeitura, também foi levada em conta em que o último caso humano pela variante canina ocorreu em 1997, passando assim mais de duas décadas sem casos de infecção animal-humano.