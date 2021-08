Viveiro Municipal produz cerca de 1.500 mudas por ano

Vargem Grande do Sul, através do Departamento de Agricultura e Meio Ambiente, mantêm um viveiro de mudas, que há anos produz mudas nativas para arborização do município. O viveiro fica localizado próximo a Represa “Eduíno Sbardellini” e produz em média 1.500 mudas de árvores nativas por ano.

As espécies produzidas são utilizadas para arborização urbana, recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APP) e doação para munícipes.

O morador interessado em adquirir uma muda deve procurar o Departamento de Agricultura e Meio Ambiente, localizado a Rua Sete de Setembro, 300, no Centro, e preencher um termo de autorização para a retirada no viveiro. De janeiro a julho deste ano, a prefeitura informou que já foram doadas 1.193 mudas de árvores.