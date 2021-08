Ciretran passará a atender no Poupatempo, após sua inauguração

Após muitos anos localizada à Rua Capitão Belarmino Rodrigues Peres, no Centro, a Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Vargem Grande do Sul, órgão do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-SP) irá mudar de local. A unidade será instalada no prédio do Poupatempo, à esquina das ruas Coronel Lúcio e Silva Jardim, após sua inauguração.

À Gazeta de Vargem Grande, a gerente setorial do Detran-SP, Talita Rodrigues Nascimento, explicou que atualmente há seis funcionários trabalhando na Ciretran de Vargem. Contudo, conforme o explicado, ainda não é possível informar quantos funcionários irão trabalhar quando o serviço for realocado para o Poupatempo.

Em Vargem, o Detran-SP disponibiliza serviços relacionados à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e veículos. Os mais procurados, segundo Talita, são emissão e renovação de CNHs, transferências de veículos, primeiro emplacamento, revistoria de veículos e prova teórica, serviços que continuarão quando a Ciretran for para o Poupatempo.

“Como o atendimento será integrado ao Poupatempo, todos os serviços que já eram ofertados na unidade continuarão a ser disponibilizados no Poupatempo. Porém, no mesmo local o cidadão terá acesso a outros serviços de outros órgãos integrados ao Poupatempo”, explicou.

Para marcar um horário na Ciretran, o cidadão deve realizar o agendamento pelo Portal do Poupatempo, por meio do link www.poupatempo.sp.gov.br ou pelo aplicativo Poupatempo Digital.

Atualmente, o Detran.SP disponibiliza 76 serviços eletrônicos. “Entre os que podem ser acessados digitalmente pelos portais e apps do Detran.SP e Poupatempo, há pesquisa de débitos e restrições de veículo (proprietário e terceiro), consulta de pontuação da CNH, licenciamento de veículo (CRLV), indicação de condutor, segunda via de CNH, renovação de CNH, CNH definitiva, transferência de propriedade e de localidade veicular e registro de veículo 0km”, completou.