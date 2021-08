Dupla foi pega pela PM por tráfico na Vila Santana

A Polícia Militar de Vargem Grande do Sul, por meio da equipe do cabo Thomaz e soldado Amauri, prendeu uma dupla por tráfico de drogas e associação ao tráfico, na quarta-feira, dia 4, na Vila Santana.

Os PMs contaram que estavam recebendo denúncias de que dois rapazes estariam gerenciando o tráfico de drogas nas proximidades da Rua Jaboticabal. Na ocasião, a equipe analisou a área e constatou a ação da dupla vendendo drogas.

Segundo a equipe, várias vezes os suspeitos entravam e saíam de uma residência, uma casa que já havia sido objeto de denúncias de armazenamento de drogas, feita por meio do disque denúncia 181.

Em certo momento, os suspeitos foram a uma rua onde há um extenso matagal. Um deles esperou no início da rua enquanto o outro rapaz foi ao matagal e mexeu em uma das moitas. A equipe se aproximou e foi vista pelos dois, que tentaram fugir.

Um tomou o sentido oposto e voltou para a Rua Jaboticabal e o outro soltou algo no chão e seguiu pedalando uma bicicleta, tentando disfarçar, mas foi abordado. Com ele, havia um celular e R$ 103,00 em diversas notas. No chão, próximo a ele, os PMs localizaram os objetos que ele havia dispensado, sendo duas porções de maconha embaladas em um plástico transparente e uma pedra de crack embalada em um plástico branco.

Com o apoio dos soldados Silas e Emiliano, foi realizada uma busca no matagal onde o suspeito estava, sendo localizadas 15 porções de maconha embaladas de forma semelhante às duas que o rapaz havia dispensado no chão na abordagem, porém, essas porções estavam embaladas separadamente. Também foi localizado uma outra porção prensada e maior de maconha, também em um invólucro plástico e uma porção de cocaína acondicionada em um papelote branco com a ponta lacrada com fita isolante.

Um dos suspeitos assumiu que estava vendendo drogas, porém disse que aquela droga localizada não era de sua propriedade. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Os soldados Silas e Emiliano fizeram buscas para localizar o suspeito que havia fugido, recebendo denúncias anônimas de que eles estava próximo a uma padaria do bairro. Ele foi localizado e abordado no cruzamento das Ruas Jardinópolis e Pitangueiras.

Com ele, os PMs encontraram um papelote de cocaína idêntico ao localizado no matagal em que o outro rapaz estava. Diante dos fatos, também foi dado voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas para ele.