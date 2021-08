Gazeta informa os falecimentos

Faleceu Joana Rodrigues Manssões, aos 38 anos de idade, no dia 30 de julho. Deixa a mãe Antônia Rodrigues; o marido Paulo Sérgio da Silva; a filha Júlia e irmãos. Foi sepultada no dia 31, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Alice Bertoloto Strazza, aos 80 anos de idade, no dia 02 de agosto. Deixa o marido Horácio Strazza; a filha Carmem Sílvia; a nora Roselene e as netas Karina, Joyce, Patrícia e Tamires. Foi sepultada no dia 03 de agosto, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Vera Helena Milan de Andrade, aos 81 anos de idade, no dia 03 de agosto. Era viúva do médico dr. Gláucio Marini de Andrade, deixa os filhos Gláucio e Marcelo; as noras Dina e Patrícia; as netas Letícia, Marcela e Geórgia. Foi sepultada no dia 04, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Maria José Naliati Martins, aos 68 anos de idade, no dia 05 de agosto. Deixou o marido Oscar Martins; os filhos Roseli, Reginaldo, Cleusa, Solange, Angélica, Devanildo e Ezequiel; noras; genros; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 05, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Roberto Mesquita, aos 69 anos de idade, no dia 05 de agosto. Deixa a esposa Neusa Maria Moyses; os filhos Luís Donizete, Josiani e Rodrigo; o genro José Roberto; os netos Letícia, Camila, Taíssa, Felipe e Vítor. Foi sepultado no dia 05, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Olanda Pereira de Paula, aos 96 anos de idade, no dia 05 de agosto. Era viúva de João Aparecido de Paula; deixou as filhas Emília, Gabriela, Maria Aparecida, Osvaldo e Orlando; os genros Augusto e Wilson; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 05, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Esmerina Fernandes, aos 79 anos de idade, no dia 05 de agosto. Solteira, deixou os filhos Luís Fernando e João Batista; nora; netos; os irmãos Luís Prestes e José Sérgio; cunhadas e sobrinhos. Foi sepultada no dia 06, no Cemitério Parque das Acácias.

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelos telefones: 3641-3328 ou 3641-2663, pelo WhatsApp 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.

