Jita Kyoei realizou treinamento de inverno Kangueiko 2021

Tradição desde 2013, o Kangueiko Jita Kyoei 2021 aconteceu no último sábado, dia 24, organizado pelo Projeto Social Jita Kyoei. O evento foi realizado com todos os protocolos sanitários e de distanciamento entre os participantes.

Com o tema ‘Vamos dar um Ippon na Covid’, os judocas dos Projetos Sociais Jita Kyoei de Vargem Grande do Sul, São João da Boa Vista e Santo Antônio do Jardim, estiveram presentes no evento, que foi realizado de forma adaptada e escalonada para garantir segurança de todos os judocas.

O sensei Marco Aurélio Lodi Gomes, responsável pela Associação Jita Kyoei, explicou que o Kangueiko é o Treino Intensivo de Inverno e tem o objetivo de aprimorar as bases técnicas, realizar a integração entre os judocas e fortalecer o “espírito de samurai” dos lutadores. “São momentos onde os judocas aprendem novas técnicas, treinam as que já sabem e codificam tudo isso para usar nas lutas e na vida. Sobretudo, neste momento em que tudo teve que ser realizado obedecendo o distanciamento dentro de um esporte caracteristicamente de contato”, disse.

O ponto alto do evento é a Trilha do Kangueiko, que este ano foi realizado no formato de Caça ao Tesouro, com premiação aos vencedores.

“É uma dádiva podermos realizar o Kangueiko neste ano. Com toda segurança possível, fizemos um grande evento. Jita Kyoei tem responsabilidade social, responsabilidade sanitária e humanística, e neste período de pandemia se reinventou e reinventou o método de ensino do judô para continuar seu legado na formação de campeões dentro e fora dos tatames”, comentou o sensei Marco.

O Kangueiko Jita Kyoei contou com a presença dos senseis Marco Lodi, Guilherme Daud, Pablo Calderari, Samea Calderari e Glauber Fortini. O Projeto Social Jita Kyoei agradeceu todas as famílias que ajudaram na realização do evento, principalmente ao grupo de apoio.

O Kangueiko reuniu judocas de Vargem, São João e Sto. Antônio do Jardim