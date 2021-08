Quadra do Fleming terá nova cobertura

No dia 3 de outubro de 2016, um temporal causou destruição em Vargem Grande do Sul. As rajadas de vento chegaram a 100 km/h, segundo a Defesa Civil. Casas tiveram seus telhados levados pela força do vento, empresas ficaram sem coberturas, dezenas de árvores caíram, muros foram derrubados. Na Escola Estadual Alexandre Fleming a força do vento arrancou a grande cobertura da quadra poliesportiva.

O estrago no Fleming foi tão grande, que a remoção das ferragens levou dias. Desde então, os alunos da escola seguem sem a cobertura do espaço, prejudicando as aulas e os intervalos nos dias de muito sol ou de chuva.

No entanto, nesta quinta-feira, dia 5, o deputado estadual Luiz Fernando (PT), divulgou em suas redes sociais que a escola voltará a ter sua quadra coberta. “Após articulação do nosso mandato e com apoio do secretário da Casa Civil do Estado de São Paulo, Cauê Macris, e do Subsecretário de Articulação Regional da Secretaria da Educação, Patrick Tranjan, conseguimos que a instituição entrasse na lista de prioridades para essa reforma”, informou.

“Outra novidade é que a escola deverá receber, por meio do PDDE Paulista (Programa Dinheiro Direto na Escola), intervenções pontuais como muro, fachada, telhado e forro nos próximos meses.

Essa foi uma iniciativa do nosso mandato e do professor João Roberto Brochado, visando o protagonismo dos alunos, com apoio da diretora Fabiana Bonini”, destacou.

Desde 2016, quadra está sem cobertura

Ferragens destruídas pela ação do vento

