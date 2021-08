Deputado Sebastião Santos visitou Vargem na segunda, dia 2

O Deputado Estadual Sebastião Santos (Republicanos) realizou uma visita a Vargem Grande do Sul, na segunda-feira, dia 2. Ele foi recebido no gabinete pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), junto aos vereadores do Partido Republicanos, Danutta Figueiredo Falcão Rosseto, Fernando Donizete Ribeiro e Maicon do Carmo Canato, além do vereador Paulinho da Prefeitura (PSB).

Durante a visita, segundo o informado, foram tratados vários assuntos de interesse do município. O deputado Sebastião Santos já fez uma emenda de R$ 300 mil para a área da Saúde de Vargem e liberou um micro-ônibus para o Departamento Municipal de Educação.

Após a recepção no gabinete, o deputado, prefeito e vereadores visitaram diversos pontos da cidade, onde foram feitos alguns pedidos para o município. “Quero agradecer o deputado Sebastião Santos pelos recursos enviados ao munícipio, por visitar nossa cidade e conhecer nossas necessidades, e aos vereadores do PRB pelo trabalho em prol de nossa população”, disse o prefeito.

Na sessão de Câmara da terça-feira, dia 3, os vereadores do Partido Republicanos agradeceram ao deputado pela visita e pelo desprendimento em conhecer os problemas da cidade e se colocar à disposição do município para buscar soluções às questões apresentadas.

Liberação de veículo teve intermediação de Sebastião Santos. Foto: Prefeitura