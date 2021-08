Parque e circo foram montados na Av. Bolonha

Um parque de diversões e um circo foram montados em terreno às margens da Via Expressa Antônio Bolonha, em Vargem Grande do Sul, próximo ao Terminal Rodoviário, em frente ao Centro de Especialidades Médicas (CEM). A instalação do chamado Circo Park, teve início há cerca de duas semanas. Em entrevista à Gazeta nesta segunda-feira, dia 9, Fernando Frasão, responsável pelo evento, explicou que já foi dado entrada na prefeitura com a documentação inicial para a solicitação do alvará de funcionamento e que no momento, estão fazendo manutenção e testes nos equipamentos, aguardando a liberação por parte do poder público municipal. Ele ressaltou que o Circo Park irá seguir todo o protocolo sanitário estipulado pelo Ministério do Turismo, as determinações do Plano São Paulo e também da prefeitura de Vargem Grande do Sul.

O debate sobre o empreendimento teve início há algumas semanas.Em uma publicação na página do prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) no sábado, dia 24 de julho, alguns munícipes comentaram sobre a instalação do parque, lembrando as determinações de medidas de prevenção com relação à Covid-19.

Fernando Frasão também comentou na postagem e se apresentou como o responsável pelo Circo Park. Ele relatou que sua empresa também paga impostos e que estão fechados desde março de 2020, aguardando a vacinação. Fernando comentou que eles também têm direito ao trabalho e à retomada como autoriza o Plano São Paulo.

O cidadão também relatou que sua categoria foi muito afetada diante da pandemia. “Nem um outro setor foi tão prejudicado quanto o nosso, com uma pausa tão longa e interrupção total das atividades, já que não temos delivery ou tele entrega. Entendemos e aguardamos nossa vez de poder retomar nossas atividades com segurança e, claro, seguindo os protocolos de combate à Covid-19”, escreveu em sua postagem.

“Nós buscamos apenas o que todos querem, que é o nosso direito constitucional ao trabalho, que devido a pandemia foi tirado de muitos empresários, mas que está retornando aos poucos”, completou.

Segundo ele, o Circo Park terá controle de acesso, medição de temperatura na entrada, distanciamento de 1,5 m entre usuários, totens de álcool gel espalhados em diversos pontos do ambiente, higienização com álcool ao término de cada volta, obrigatoriedade do uso de máscaras, entre outros.

“Em todo estado e Brasil já existem cinemas, teatros, parques e circos funcionando com essas medidas, que já se mostraram seguras. Com a vinda de um evento com protocolos sanitários, também existe a de eventos clandestinos, que causam grandes prejuízos”, esclareceu.

Sem autorização

A Gazeta contatou a Prefeitura para saber se o parque de diversões possui autorização para funcionamento e como será realizada essa atividade, além de quais protocolos que devem ser seguidos. A prefeitura informou apenas que o parque/ circo não tem autorização para funcionamento.

Manutenção e testes

Na noite desta segunda-feira, dia 9, Fernando Frasão, conversou com a Gazeta de Vargem Grande sobre o Ciro Park. Ele explicou que as atividades estão paradas desde o agravamento da pandemia e o início das medidas de quarentena, em março do ano passado, quando inclusive estavam trabalhando em Santa Rosa do Viterbo.

Eles vieram para Vargem Grande e permaneceram parados, aguardando a melhora dos números da Covid-19 e a flexibilização das restrições das atividades econômicas, para então poderem voltar a trabalhar. Quando o governo do Estado reclassificou a região como Fase Amarela, na qual poderia haver a reabertura de uma variedade maior de iniciativas, desde que seguindo as medidas sanitárias, os responsáveis passaram a conversar com o Executivo, para dar início à retomada de suas atividades.

De acordo com Fernando, com a melhorado registro de casos positivos e de internações e falecimentos pela Covid-19 em Vargem Grande do Sul, passaram a montar suas estruturas de circo e parque de diviersões para fazer a manutenção necessária nos equipamentos e também realizarem testes de luz, som, de geradores, pois como lembrou Fernando, estão parados há mais de um ano e precisam garantir que tudo esteja em condições seguras de funcionamento.

Ele também informou que já efetuou protocolo na prefeitura e já reuniram a documentação necessária, como laudos, ARTs, entre outros. Também já elaboraram o plano de funcionamento e abertura para o público, que vai seguir medidas de limitação de público, distanciamento entre as pessoas, aferição de temperatura, distribuição de álcool em gel, determinação do uso obrigatório de máscaras, etc. Ele destacou que não possuem a licença para o funcionamento, pois ainda aguardam o posicionamento da prefeitura para que possam dar entrada no Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).

Ainda não há data para a abertura ao público, mas Fernando já informou que será priorizado a venda on-line de ingressos, para evitar aglomeração e filas.

Ele ainda ponderou que em outros município já há circos e parques em funcionamento, com o cumprimento de medidas sanitárias. Destacou que já há venda de pacotes de viagem, parques aquáticos já estão recebendo público e destacou que muitas famílias já entraram em contato perguntando quando o parque estará funcionando.

Ele finalizou lembrando que todos os protocolos estabelecidos pelo Ministério do turismo, Plano São Paulo e também as diretrizes municipais serão seguidas e que estão procurando deixar tudo pronto para quando a prefeitura determinar sua posição.