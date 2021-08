Prefeito participou de plenária junto a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente

O prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) e presidente do Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista (Conderg) participou, no sábado, dia 31, da Plenária Regionalização da Gestão dos Resíduos Urbanos.

Na ocasião, também aconteceu a celebração de protocolo de intenção entre o Conderg e a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo. O evento foi realizado no Cine Esmeralda, na cidade de Aguaí, e contou com a presença de vários prefeitos, vereadores, secretários e diretores de Meio Ambiente da região.

Representando os prefeitos que fazem parte do consórcio, Amarildo agradeceu a presença de todos os presentes, em especial do secretário estadual Marcos Penido e do coordenador do Comitê de Integração de Resíduos Sólidos (CIRS) José Valverde. Amarildo falou da importância da plenária e do tema abordado. “Acredito que nessa área de Meio Ambiente e de resíduos os consórcios podem avançar e muito”, disse.

O secretário estadual pontuou sobre o tema Diretrizes do estado de São Paulo para a gestão de resíduos sólidos urbanos, da importância da reciclagem, da reutilização desses materiais para aumentar a vida útil dos aterros sanitários e dos grandes benefícios que isso pode trazer para os municípios e o Meio Ambiente.

O prefeito de Aguaí Alexandre Araújo (PSDB) falou da alegria em sediar o evento tão importante para os gestores. “Tratar sobre os resíduos sólidos é preparar um futuro melhor para os nossos jovens. Essa é uma discussão que precisamos ter e tenho certeza que juntos faremos um bom trabalho em toda a região”, destacou.

Segundo a Prefeitura Municipal, de Vargem participaram o vereador Carlos Eduardo Scacabarozi (PSDB), chefe de gabinete Rosângela de Mello, diretora de Agricultura e Meio Ambiente Melissa Ranzani e os assessores Antônio Marcos A. da Cunha, Maria Isabel Garcez e Angelino Júnior.