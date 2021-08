Em visita à região prevista para sábado, vice-governador deve dar “autorizo” para recuperação da voçoroca

O vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB) fará uma visita à região no próximo sábado, dia 14. Na agenda, haverá a assinatura do “autorizo” de várias obras, entre elas a da recuperação da voçoroca, que ameaça casas das Cohabs 5 e 6 de Vargem Grande do Sul.

Rodrigo Garcia começará sua passagem pela região em Porto Ferreira, onde irá inaugurar uma unidade do Poupatempo e assinará a liberação de recursos para uma reforma no Teatro Municipal na cidade.

Ele segue para Casa Branca, onde visitará e assinará o autorizo para liberação de recursos de ampliação do Hospital Estadual de Casa Branca e também para projetos de infraestrutura urbana.

O vice-governador Rodrigo Garcia. Foto: Governo de São Paulo

Em São João da Boa Vista, haverá uma audiência pública de regionalização, com representantes de Aguaí, Águas da Prata, Caconde, Casa Branca, Divinolândia, Espírito Santo do Pinhal, Itobi, Santa Cruz das Palmeiras, Santo Antônio do Jardim, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo, São Sebastião da Grama, Tapiratiba e Vargem Grande do Sul.

Também será assinada a liberação de recursos para a construção de um Pronto Socorro Infantil em São João da Boa Vista, além de repasses de recursos de infraestrutura urbana para municípios da região. Será também entregues o voucher de cestas de alimento para a região.

Ainda em São João será assinado o autorizo de execução das obras de recuperação de Voçoroca em Vargem Grande do Sul. E por fim, em Águas da Prata haverá o descerramento de Placas de Inauguração de obras do polo turístico de Águas da Prata, Revitalização da Cachoeira da Cascatinha e Revitalização da Piscina do Boi

Voçoroca

No final de janeiro, o prefeito Amarildo Duzi Moraes participou de audiência na Secretaria de Estado da Infraestrutura e Meio Ambiente, com o secretário de infraestrutura, Marcos Rodrigues Penido e o deputado estadual Barros Munhoz (PSB) para tratar do problema da voçoroca, a grande erosão próxima aos Conjuntos Habitacionais Alceu Morandin e Antônio Ribeiro Filho, as Cohabs V e VI.

Durante a reunião o secretário através do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) apresentou um anteprojeto de recuperação, para ser analisado pelas partes. Também participaram da reunião o diretor de obras, Ricardo Luis Leonetti Bisco e o servidor Cristian Ricardo Rigamonte.

Problema antigo



A erosão teve início com as obras dos conjuntos habitacionais, na primeira gestão de Amarildo, após o direcionamento da rede de águas pluviais para um terreno nas proximidades. A água passou a carrear o solo, causando a erosão. O buraco foi aumentando e passou a ameaçar as residências das Cohabs, inauguradas anos depois.

A situação foi denunciada pelo dono da propriedade rural que foi atingida pela erosão e que teve açudes completamente aterrados, conforme reportagens da Gazeta de Vargem na época. A situação também chegou à Câmara Municipal, denunciada pelo então vereador José Roberto Rotta na gestão do prefeito Itaroti.

Sem recursos financeiros para realização da recuperação da voçoroca que ameaça as casas próximas ao local, o prefeito Amarildo desde que voltou a assumir a administração em 2017, se reuniu por diversas vezes com autoridades estaduais de vários seguimentos para resolver o problema.

Após muitas reuniões uma primeira etapa da obra foi realizada em 2019, pela empresa BMC Engenharia e Construção Ltda., que foi contratada através de processo licitatório realizado pela Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos por meio do DAEE, cujo objeto foi execução de obras de controle de erosões, 1ª etapa de obras – desvio de águas pluviais na Vila Esperança, no valor de R$ 1.425.977,82. Nesta primeira etapa foi realizada a canalização das águas pluviais para interromper o processo de desbarrancamento da voçoroca o próximo passo é recuperação do local.