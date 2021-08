Metal-Laje está construindo novas instalações

A Metal Laje Indústria e Comércio Ltda, dos sócios Marcelo Moukarzel Maaz e Libânio Coracini Filho, uma das principais indústrias de Vargem Grande do Sul, está construindo suas novas instalações junto à rodovia SP344, km 244, ao lado do Monumento de Nossa Senhora Aparecida, no início da Via Crucis, perto do trevo que liga Vargem Grande do Sul a São Sebastião da Grama.

O movimento de máquinas e trabalhadores no local chama a atenção de quem passa na rodovia, dado o porte do empreendimento. A área da nova indústria é de 30.000 m2 e inicialmente serão construídos 5.000 m2 para abrigar a fabricação e também o escritório da empresa. A construção das novas instalações deve consumir mais de um ano de trabalho, segundo informaram os proprietários.

Os trabalhos foram iniciados em junho e a terraplanagem e infraestrutura estão a pleno vapor. Na obra trabalham atualmente cerca de 20 pessoas, com a empresa gerando novos empregos nesta fase da construção. O custo do investimento, segundo informou o empresário Libânio Coracini Filho não dá ainda para quantificar, dado os aumentos verificados no custo dos materiais nos últimos tempos.

Fundada em março de 1991, a empresa usa o nome fantasia de Metal-Laje e sua principal atividade é a fabricação de treliças para laje, mas já está nos planos dos empreendedores a diversificação de produtos e eles estão lançando a linha de arames cozidos.

Empregando atualmente cerca de 50 funcionários, o principal mercado atingido pela Metal-Laje é a região Sudeste, Sul e também o Distrito Federal. Um mercado competitivo, inclusive com as usinas que fornecem o aço em bruto, também competindo na ponta com o produto acabado.

De olho na demanda do mercado, atualmente segundo Libânio Coracini Filho, o consumo caiu um pouco e o aço está com preços irreais, sendo comercializado a U$ 2 mil por tonelada, que a seu entender, é insustentável.

Perguntado sobre como vê a situação econômica do Brasil nos dias atuais, o empresário afirmou que com cautela, porque tem muitas nuvens no horizonte tanto na área política como econômica. Ele espera um crescimento do mercado, mas só a longo prazo.

Sobre o histórico da empresa em Vargem Grande do Sul, Libaninho disse que a Metal-Laje começou com um pequeno galpão de 400 m2 e produção manual com solda elétrica e que nestes quase 30 anos de existência, conseguiram desenvolver sua própria tecnologia de produção e foram evoluindo continuamente até hoje. Graças ao crescimento da indústria, as atuais acomodações ficaram pequenas, o que levou os sócios proprietários a investirem nas novas instalações.

Acerca do futuro, o empresário espera novos e duros desafios pela frente. Mas, tanto ele como Marcelo Maaz estão preparados para os novos desafios, uma vez que nesses 30 anos de labor, já passaram por sete presidentes, onze planos econômicos e três moedas, não se esmoreceram, continuaram trabalhando e tendo sucesso. “Esperamos novos e duros desafios pela frente, pois achamos que o mundo está mudando muito rápido”, finalizou Libaninho na entrevista que concedeu ao jornal.

Libânio Coracini Filho e Marcelo Maaz fundaram a Metal-Laje há 30 anos. Foto: Arquivo Pessoal