GCM flagra homem furtando grade de quadra de esportes

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem Grande do Sul pegou um homem de 39 anos furtando as grades de uma quadra esportiva na noite desta quarta-feira, dia 11.

Segundo o informado à Gazeta de Vargem, era por volta das 22h30, quando a equipe da composta pelos GCMs Rafael e S. Santos prenderam em flagrante o homem de 39 anos furtando grades do Centro Esportivo Nicola Ranzani, localizado no Jardim Santa Marta. O suspeito foi conduzido até a Delegacia de Polícia de São João da Boa Vista, onde a autoridade de plantão ratificou a prisão.

A ocorrência teve o apoio do Sub Inspetor da GCM Garcia e os GCMs Sato e Erik.