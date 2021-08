Poupatempo

Foi publicado no Jornal Oficial do Município a contratação da empresa HGB Ltda. para a execução de obras de instalações complementares, como ar-condicionado, iluminação, distribuição de energia e lógica, divisórias em Drywall e forro para fechamento da cobertura, no prédio do Poupatempo. O valor do contrato é de R$ 690.006,95 e a vigência é de 8 meses.

Inauguração depende dessas obras

De acordo com a prefeitura, o prédio do Poupatempo precisa dessas adequações, sendo que parte das obrigações é da Prefeitura e a outra da Prodesp, a companhia do Estado de Processamento de Dados. A prefeitura está responsável pela climatização, parte elétrica, iluminação, forro entre outras; a Prodesp pelo mobiliário, instalação de divisórias, balcão, equipamentos de informática, Recursos Humanos e capacitação. Segundo o informado, a manutenção será dividida entre as partes, inclusive o aluguel. Após a execução dos serviços e a instalação dos móveis e equipamentos o Poupatempo estará apto para inauguração e funcionamento, explicou a prefeitura.

O presidente não vota!

Durante o debate do projeto de Lei do vereador Canarinho (PSDB), que tinha como objetivo instituir o Dia Municipal em Memória às Vítimas da Covid-19, como homenagem às vítimas da pandemia, o presidente da Casa, Celso Itaroti, colocou o projeto em votação, orientando os contrários a se manifestarem. Ele e outros vereadores se levantaram, se posicionando contra a iniciativa. No entanto, Itaroti foi orientado por Canarinho que neste tipo de proposta, o Presidente da Câmara não vota, apenas em caso de empate. Mesmo assim, a proposta não foi aprovada.

Argumentos

Os argumentos dos vereadores para rejeitarem o Dia em Memória da Covid-19 foram que muitos não queriam se lembrar da tristeza de terem perdido pessoas queridas, ou do sofrimento causado pela doença. Outros disseram que na Gripe Espanhola também não tinha um dia específico e ressaltaram que já existe o Dia de Finados para homenagear os falecidos.

Aprendendo com a História

O calendário da Saúde está repleto de datas que despertam a conscientização das pessoas para uma série de males. Dia 1º de dezembro se lembra do combate ao HIV. Existe ainda o Setembro Rosa, contra o câncer de mama, o Novembro Azul, do câncer de próstata, entre outras. Talvez, se existisse um dia dedicado à memória das vítimas da Gripe Espanhola, talvez o estrago causado pela Covid-19, não fosse tão grande, pois sempre se recordaria dos danos que uma epidemia faz na sociedade.