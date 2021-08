Vargem precisa de mais árvores

Duas notícias divulgadas pela prefeitura nesta semana trouxeram um enorme alento: a bela recuperação da mata ciliar no entorno da Mina do Zecão e a produção de mudas no Viveiro Municipal.

Na Mina do Zecão, o trabalho incansável do sr. Sebastião transformou o local. Se até alguns anos, a Mina estava minguando, cercada por pastos, agora é protegida por um bosque, com árvores de bom tamanho e várias outras plantas.

O trabalho do sr. Sebastião ganhou o apoio da prefeitura, que construiu uma escada e uma passarela com corrimão, tonando o acesso ao manancial mais seguro aos moradores que costumam pegar água na nascente.

Esse exemplo poderia ser replicado a outras áreas da cidade. Não precisa ser exatamente em uma nascente, mas esse cuidado em plantar as mudas, cuidar das plantas e vê-las tomando conta do espaço que era estéril é gratificante.

Outro bom exemplo disso são as avenidas Manoel Gomes Casaca e Joaquim Antônio da Silva, cada uma margeando um dos lados da rodovia.

Na Manoel Gomes Casaca, Aldemir de Souza, dono do Restaurante Braseiro, plantou dezenas de mudas. Desde árvores nativas, até de espécies que trouxe de sua terra Natal, o Vale do Pajeú, no Pernambuco. Nesse lado da rodovia, há sombra, há pássaros e muita beleza. Do outro lado, muito sol e o claro sinal de que falta verde, falta alegria.

No Jardim Paraíso 2, uma moradora também cuida de uma área quase margeando o Rio Verde. Plantou árvores, colocou bancos de madeira e faz um cantinho muito bacana.

A Acades realizou mutirões para o plantio de mudas na cidade e a prefeitura plantou dezenas de exemplares nas calçadas das novas avenidas Aurora Bolonha e Alice Buosi.

Nesta semana, percorrendo algumas ruas de Vargem Grande do Sul, a reportagem da Gazeta constatou a falta de árvores em vários bairros. Às vezes, anda-se quadras até perceber um arbusto.

Nesse sentido, a própria prefeitura tem a resposta. No Viveiro Municipal são produzidas mais de 1500 mudas de árvores nativas. Muitas espécies inclusive propícias ao plantio nas calçadas.

Porém, mais do que oferecer as mudas, a prefeitura poderia incentivar que os moradores ocupem suas calçadas com árvores. Cidades já adotaram como medida o plantio de uma muda como condição de emissão do Habite-se.

Uma proposta simples, que iria valorizar muito as ações ambientais no município. Quem sabe esses exemplos pontuais não ganhem mais adeptos.