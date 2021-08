Como ter um website para se destacar na internet

A pandemia trouxe a necessidade das pessoas estarem conectadas em razão do isolamento social. Pesquisa promovida pela Amdocs, que focou em consumidores de 10 países e analisou o comportamento do usuário desde o início da pandemia, apontou que no Brasil, o número de horas de uso da Internet para trabalho de casa passou de 3h41min para 6h44min por dia, ou seja, um aumento de três horas.

“Com as pessoas passando mais tempo navegando, as empresas e prestadores de serviços perceberam que ser encontrada na internet em diversos meios digitais se tornou uma obrigação. Todos tiveram que se adequar e aprender sobre as diversas plataformas; as pessoas foram obrigadas a entrar de cabeça na era digital, com isso as vendas on-line explodiram e, por consequência, a demanda por profissionais de TI, seja para desenvolvimento de ferramentas web, mobile ou mesmo desktop”, destacou Thiago Braddock docente da área de tecnologia da informação do Senac São João da Boa Vista.

Para quem está em fase de criação precisa primeiro, definir qual tipo de site deseja ter, estáticos (com conteúdo fixo, não existe uma “personalização” e interação de acordo com o usuário que está navegando) e dinâmicos (conteúdos alterados com facilidade, sem necessidade de conhecimento em programação, possibilita interatividade com o usuário). “Entendendo essa diferença pode-se definir quais funcionalidades cada site deve ter, se é um site meramente institucional com intuito de divulgar a marca, tem um formulário de contato e só, a melhor escolha e mais barata é o site estático, caso se deseje um e-commerce, um site mais personalizado, com um painel administrativo para alterações nos conteúdos, deve-se optar pelos sites dinâmicos”, explica o docente.

Thiago destaca ainda que somente ter um site não significa que suas vendas aumentarão, afinal é necessário reunir um conjunto de fatores e estratégias para o reconhecimento e crescimento da marca. “Hoje em dia usamos muito o conceito da landing page, que é uma página ou link usado como divulgação simples e direta, compartilhada em redes sociais e e-mail marketing, e depois de acessar essa página o usuário é direcionado ao site principal para consumir um assunto específico ou adquirir um produto. Com tanta concorrência, diversas redes sociais mais atrativas, o site precisa ter um diferencial para manter o usuário interessado, sejam conteúdos novos com frequência, produtos com preços atraentes, sugestões direcionadas”, comenta.

Uma dúvida recorrente hoje em dia é se ainda há a necessidade de manter um site, já que as redes sociais possibilitam grande interação e comercialização de produtos e serviços. O docente explica que seu negócio, sua empresa ou até mesmo você precisa ser encontrado. “Alguém de outro estado que esteja buscando algo na internet tem de ser capaz de chegar até você sem muito esforço, o objetivo então é ser visto, encontrado, fazer as pessoas saberem que tipo de negócio e a interação diária pode ficar a cargo das redes sociais bem atualizadas”, diz.

Com esse crescimento de oportunidades para quem atua na área de TI ou viu nesse ramo uma possibilidade de carreira profissional o Senac São João da Boa Vista está ofertando os cursos: HTML5 e CSS3 – criação de websites, JavaScript – interatividade para web, Loja Virtual para Pequenos Negócios, Produção de Websites – interface e estrutura e Programador Web. As inscrições para os cursos podem ser realizadas diretamente pelo site: www.sp.senac.br/saojoaodaboavista.