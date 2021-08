Dirigentes de turismo da região se reúnem para planejamento conjunto

Após um longo período de reuniões virtuais, o grupo de dirigentes municipais de Turismo da região, fizeram sua primeira reunião presencial na manhã da sexta-feira, dia 6, na Casa da Cultura, em Vargem Grande do Sul. Na pauta, o projeto de seguirem em conjunto, para a criação de produtos regionais que atraiam turistas para a região.

O grupo, que engloba 12 municípios, criou a Região Turística “Entre Rios, Serras e Café”, estabelecida em 2019, e que já vinha realizando eventos, como as feiras regionais e cada município, onde as cidades expunham suas potencialidades turísticas para que os visitantes conhecessem as atrações da própria cidade e dos municípios vizinhos.

Na reunião, participaram dirigentes de Vargem Grande do Sul, São João da Boa Vista, Águas da Prata, Caconde, Divinolândia, São José do Rio Pardo, São Sebastião da Grama, Itobi, Casa Branca e Tapiratiba. Ainda fazem parte do Grupo Aguaí e Espírito Santo do Pinhal, que não puderam enviar seus representantes.

De acordo com Ana Paula Silva, diretora de Turismo de Caconde e que conduziu o encontro regional, o objetivo é trabalhar o turismo regionalmente, criando um produto que envolva um roteiro com os atrativos de cada cidade, para oferecer aos turistas. Ela observou que é preciso que todos os municípios atuem juntos, para terem maior força junto à Secretaria de Estado do Turismo. Também destacou a necessidade das cidades buscarem o certificado de Município de Interesse Turístico, criando as estruturas requisitadas para este projeto, entre outros.

Os representantes dos municípios participantes puderam trocar experiências e falar sobre os projetos que estão desenvolvendo, concordando sobre a elaboração de um calendário regional de eventos. Márcia Iared, diretora de Cultura e Turismo de Vargem, falou sobre a importância da reunião, recordando que uma ação regional já é um trabalho que vem desde 2001. Afirmou ainda que é preciso planejamento para recuperar o que foi perdido nos meses de pandemia.

Atividades

Durante a reunião, foi definido que os municípios já irão começar com algumas atividades, como a divulgação em redes sociais e imprensa os potenciais turísticos dessas cidades, com o objetivo de preparar o turista para o pós-pandemia. Os temas abordados foram a retomada do turismo, as etapas do plano diretor em algumas cidades, e as estratégias de promoção ao turismo.

Também foi colocado em pauta algumas ações de incentivo na área de hotelaria, gastronomia, infraestrutura e educação, além da identidade turística, sendo unanimidade a conclusão de que a região possui um ambiente favorável ao Turismo, com promissor crescimento para os próximos anos.

Também trataram da formalização do grupo em uma associação, com Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), uma ação importante para que o grupo possa pleitear recursos junto ao Governo Federal para a estruturação das cidades envolvidas.

O assessor do Departamento de Cultura e Turismo, Lucas Buzato, observou que ao se tratar de um polo regional de turismo, ele tem direito a investimentos de infraestrutura, como em estradas, para divulgação e também para ser inserido no Mapa Turístico Nacional. “Essa é a grande meta dos grupos turísticos regionais, pois trata-se inclusive, de divulgação e ações para promover as regiões”, observou.

O Departamento de Cultura e Turismo em parceria com empresas e artesões locais preparou um ambiente de acolhida para recepção dos convidados, onde foram criados espaços de artesanato, gastronomia e produtos da cidade, oferecendo uma experiência pela identidade Turística e Cultural do município.

Ao final o Departamento de Cultura e Turismo de Vargem agradeceu a todos que colaboraram com o evento, como aos artesãos, o pessoal da área de culinária e empresas da cidade.

Participantes puderam conhecer produtos de Vargem