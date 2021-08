Governo assinou liberação de R$ 6 milhões para recuperação de voçoroca em Vargem Grande do Sul

Anúncio será feito pelo vice-governador Rodrigo Garcia e é fruto do trabalho do deputado estadual Barros Munhoz

O vice-governador Rodrigo Garcia assinou no sábado (14) autorizo liberando R$ 6 milhões em recursos do governo estadual para recuperação da voçoroca da Vila Esperança, próxima aos Conjuntos Habitacionais Alceu Morandin e Antônio Ribeiro Filho, as “Cohabs V e VI”, em Vargem Grande do Sul. O anúncio é uma conquista do deputado estadual Barros Munhoz (PSB), que vem batalhando pela solução deste problema deste 2017.

Em 2019, foi realizada a primeira etapa para recuperação da voçoroca, com a execução de obras de controle de erosões e desvio de águas pluviais, no valor de R$ 1.425.977,82. Nesta primeira etapa foi realizada a canalização das águas pluviais para interromper o processo de desbarrancamento, com a implantação de um canal em concreto armado, com guarda-corpo para segurança dos pedestres, para desviar as águas pluviais provenientes do escoamento superficial da bacia da região da Vila Esperança. Foram construídos “sarjetões” ao longo da Rua Osvaldo Honório Pereira. A obra também contou com a implantação de uma galeria de seção circular, que agora recolhe as águas provenientes do canal, direcionando-as à jusante da área afetada.

“A vinda do vice-governador Rodrigo Garcia para anunciar a liberação destes R$ 6 milhões é a coroação de um trabalho que começou há muitos anos. O prefeito Amarildo Duzi Moraes pediu que eu fizesse a busca por esse recurso e, desde então, não medi esforços. Foram várias reuniões no DAEE e na Secretaria de Recursos Hídricos, já que a situação é bastante preocupante. Em 2019, foi realizada a primeira etapa das obras e agora teremos a solução definitiva”, comemorou o deputado Barros Munhoz.

SEGUNDA ETAPA. A segunda etapa das obras prevê a recuperação da área afetada, nas imediações das ruas Osvaldo Honório Pereira e Vera Lúcia Batissoco, com aproximadamente 100 metros de comprimento, 60 metros de largura e 20 metros de profundidade. O projeto elaborado pelo DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica) promoverá o retaludamento da área erodida, execução de aterro na área central da voçoroca – sobre o qual será implantado um canal de concreto para o escoamento das águas de chuva, com uma escada dissipadora em gabião. O prazo para conclusão das obras, após a finalização da licitação, é de 12 meses.