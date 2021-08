Ausentes da 2ª dose da vacina preocupam prefeitura

A pedido do Departamento Municipal de Saúde, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) divulgou um vídeo pedindo à população que não deixe de tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Nesta semana, foram imunizados com a segunda aplicação os moradores que receberam a vacina da AstraZeneca até o dia 10 de maio e também os que receberam as doses da CoronaVac há três semanas.

Na publicação, Amarildo destaca a importância de completar a imunização com a segunda dose e informou aos moradores que ainda estão em atraso, que procurem os pontos de vacinação tão logo abram novas chamadas para sua idade. “É fundamental tomar a segunda dose. Reduz em mais de 80% a possibilidade de desenvolver o tipo grave da doença. A vacina salva vidas”, afirmou.

O apelo da prefeitura é importante, pois há uma preocupação nacional com relação à variante Delta do SarsCov2, o novo coronavírus, causador da Covid-19. Estudo publicado no final de julho, assinado por pesquisadores do sistema de saúde do Reino Unido, da Universidade de Oxford e do Imperial College London, apontou que a eficácia da primeira dose das vacinas da Pfizer e da AstraZeneca é de 30,7% contra a variante delta. Já ao completar o ciclo das duas doses, de acordo com a pesquisa, as taxas duplicam e, em alguns casos, quase triplicam contra a delta.

No final de julho, o Instituto Butantan iniciou os estudos para analisar a efetividade da CoronaVac, produzida em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, contra a variante delta. Essa nova versão da Covid-19, inicialmente detectada na Índia, já circula pelo Brasil com contaminações comunitárias.

A Gazeta de Vargem Grande questiona há semanas a prefeitura sobre quantas pessoas deixaram de tomar a segunda dose no município e o que tem sido feito para minimizar a situação, mas ainda não obteve essa resposta. Em São João da Boa Vista, o jornal O Município publicou reportagem no dia 28 de julho informando que na cidade vizinha, 1.258 cidadãos – divididos entre idosos e pessoas com comorbidades – ainda não tinham retornado aos postos de vacinação para receberem a dose de reforço das vacinas CoronaVac, e AstraZeneca. Do total, 663 pessoas não tomaram a segunda dose da CoronaVac e 595 da AstraZeneca.

Eficácia

A morte do ator Tarcísio Meira, ocorrida na quinta-feira, dia 12, por Covid-19, que ele contraiu mesmo após tomar as duas doses da vacina contra a doença, levantou dúvidas sobre a vacinação. O ator teve um quadro mais grave da doença e precisou ser intubado e fazer diálise contínua para ajudar na função dos rins, mas acabou não resistindo. Autoridades sanitárias ressaltam o fato que nenhuma vacina apresenta 100% de proteção contra o coronavírus.

Os imunizantes ajudam a reduzir as chances de hospitalizações e mortes, mas não a eliminar esse risco. No caso do Brasil, 3% das pessoas que morreram por Covid-19 em 2021 tomaram as duas doses de vacina, segundo pesquisa recente (Infotracker – USP/Unesp).

A pesquisa também apontou que os idosos são a maioria desses casos. A explicação para isso é que pessoas acima dos 70 anos, no geral, têm uma imunidade mais frágil. Os dados mostram que mesmo com a vacinação avançada em Vargem, é preciso seguir as medidas de prevenção, como o uso de máscaras, o distanciamento entre as pessoas e a higienização constante das mãos.

Casos em Vargem

De acordo com o Boletim divulgado pela prefeitura, até a sexta-feira, dia 13, foram registrados 3.722 casos positivos da Covid-19 em Vargem, sendo que felizmente, 3.565 pessoas já se recuperaram da doença.

Havia 47 casos ativos e 119 pessoas aguardando o resultado de exames, além de 121 moradores que estavam aguardando o dia correto para colher o exame. Vargem perdeu 105 pessoas para a Covid-19 e outras 5 para outras doenças, mas com a presença do SarsCov2, o novo coronavírus.

A ala Covid do Hospital de Caridade está com dois pacientes internados e dois vargengrandenses estão internados em Unidades de Terapia Intensiva na região.