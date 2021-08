Casa Branca inicia projeto para Brigada Comunitária

A Prefeitura de Casa Branca participou no dia 5, de uma reunião com o Capitão Lazo, Comandante do 2º Sub. Grupamento do 16º Grupamento de Bombeiros com o objetivo de apresentar à Casa Branca a Minuta do Convênio entre a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e o município, visando a criação da Brigada Comunitária de Casa Branca. Caso o projeto se concretize, a Brigada ficará sob a coordenação do Bombeiro Comunitário pertencente ao 16º Grupamento de Bombeiros do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, fazendo parte da estrutura da Defesa Civil.

De acordo com a avaliação da prefeitura de Casa Branca, este convênio é resultado do trabalho realizado pelos agentes da Defesa Civil de Casa Branca, que há quatro anos desempenham a função de combate a incêndios, entre outras atividades que são atribuições do Corpo de Bombeiros.

Pelo convênio, os agentes, que já estão aquartelados, passarão a ter o comando e o treinamento diário e periódico de um sargento militar, visando aperfeiçoamento em ocorrências emergenciais das mais diversas naturezas, desde incêndios a salvamentos como em casos de acidentes de trânsito envolvendo vítimas presas em ferragens, pessoas perdidas em matas, deslizamentos de terras, desabamentos e enchentes, resgates dos mais diversos, calamidades públicas, dentre tantas outras possibilidades, além dos serviços de prevenção e proteção das pessoas da comunidade.

Outro trabalho importante que será desenvolvido pelo Bombeiro Comunitário em Casa Branca será a aprovação de projetos de proteção contra incêndios, além da fiscalização das normas de prevenção de incêndios e de proteção à vida e ao patrimônio em prédios comerciais e públicos.

A minuta do convênio está em apreciação do Departamento Jurídico da Prefeitura e após, encaminhado para análise no gabinete do prefeito Marco César Aga (republicanos).