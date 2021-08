Cervejaria Gorillaz se reúne com prefeito de Divinolândia

O prefeito de Divinolândia, Antônio de Padua Aquisti, o Padoca (PTB), recebeu em seu gabinete, no dia 6, a visita dos representantes da cervejaria Gorillaz, de Poços de Caldas (MG). A visita teve como propósito a idealização da construção de uma fábrica da empresa no município.

O Gorillaz é uma cervejaria com produtos 100% artesanais, oito estilos de cerveja, além de um blend de vinho especial.

De acordo com o informado, Padoca ofereceu todo o apoio necessário para a instalação da fábrica, e disse estar de portas abertas para ações positivas para Divinolândia, que tenham como objetivo gerar empregos, renda e aumentar a arrecadação do município. “Investir em Divinolândia é investir em cada família que leva o pão para a sua mesa, gerar emprego é dar esperança de dias melhores para a população, e lutar em prol do desenvolvimento do município sempre foi a prioridade de minha administração”, disse. “Esse encontro foi de grande valia, estamos à disposição para fazer o melhor pela população”, comentou Padoca.