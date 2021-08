Despejo de esgoto continua no Córrego Sant’Ana

A obra da instalação do tronco coletor da rede de esgoto às margens do córrego Sant’Ana na avenida Hermeti Piochi de Oliveira está praticamente concluída. No entanto, moradores ao longo da avenida procuraram a Gazeta de Vargem Grande para ressaltar que ainda há lançamento de esgoto no córrego.

A reportagem do jornal esteve no local e pode constatar que em vários pontos, desde o início do trecho na avenida São João, havia tubulações que ainda despejavam efluentes no córrego. Os vizinhos também criticaram o mau cheiro do curso d’água por conta do esgoto, que estava bastante acentuado quando a Gazeta esteve no local.

Não respondeu

A prefeitura foi procurada pela reportagem, que questionou por qual motivo a obra realizada da instalação do tronco coletor não tirou esses pontos de despejo de esgoto, o que será feito para eliminar os efluentes que ainda chegam ao córrego, qual seria o investimento necessário para isso e se a prefeitura tem projeto nesse sentido, no entanto, após 10 dias, a reportagem não havia recebido respostas.