Divinolândia recebeu cestas básicas do Governo

O Fundo Social de Solidariedade de Divinolândia recebeu no dia 5, 429 cestas básicas enviadas pelo Fundo Social de São Paulo, através da Presidente do Conselho do Fundo Social de São Paulo (FUSSP) e primeira-dama do estado, Bia Doria, e do presidente do FUSSP, Fernando Chucre.

Os produtos serão destinados para famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica no município.

As cestas foram entregues à presidente do Fundo Social de Divinolândia, a primeira-dama Roseana, e à gestora municipal do Fundo Social, Viviane Patrícia Olivieri.

O prefeito Antônio de Padua Aquisti, o Padoca, esteve presente para prestar ajuda no recebimento das cestas básicas e agradecer ao Fundo Social de São Paulo pela doação.