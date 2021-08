Família Trevisan recebe vice-prefeito de Divinolândia

O vice-prefeito de Divinolândia, Paulo Aurilietti, junto do vereador Ederson Trevizan, visitou a empresa Família Trevisan. Segundo o informado, a agenda empresarial faz parte das ações do vice prefeito com objetivo de valorizar as empresas que ajudam no desenvolvimento econômico e na geração de emprego e renda no município.

Desde 1970, a Família Trevisan investe em agricultura. Suas divisões de negócio vão do plantio à mesa do consumidor e há mais de 50 anos segue investindo em inovações e desenvolvimento de seus produtos e serviços.

“Agradeço os empresários da Família Trevisan, senhor Osmar Trevisan, José Carlos Trevisan e Luis Roberto Trevisan, pelo empreendedorismo que gera desenvolvimento, empregos e renda para o nosso município”, afirmou o vice-prefeito Paulo Aurilietti.