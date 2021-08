Grama realiza blitz ambiental

O Departamento de Meio Ambiente de São Sebastião da Grama solicitou o apoio da Polícia Militar para a realização, na semana passada, da 2º Blitz da Fumaça Preta de 2021.O Cabo PM do 3° Grupamento de Polícia Militar da 1° Companhia do 24° BPM/I, Paulo Henrique Machado, atendeu ao pedido, sugerindo que fosse realizada a ação na entrada principal de acesso ao município.

A ação teve a participação do coordenador de Projetos Ambientais, Matheus Scarabeli Gomes Nabo, o estagiário Luca D’Alessandro, e o apoio dos Policiais Militares, cb. Luís Fernando Ernesto e cb. Luís Américo Cepolini Júnior.

Essa ação teve como objetivo conscientizar os condutores de veículos a diesel a fazer a manutenção preventiva dos componentes dos veículos, diminuindo a quantidade de poluentes emitidos e contribuindo diretamente para melhoria da qualidade do ar.