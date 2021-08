Iniciadas obras de cemitério vertical em Grama

A prefeitura de São Sebastião da Grama deu início à construção do Cemitério Vertical, que será dividido em quatro blocos com gavetas padronizadas e velário. As edificações adjacentes já existentes como velório, sanitários, cozinha e salas servirão tanto para a necrópole já existente, quanto para o cemitério novo.

A prefeitura de Grama informou que com esta obra, a expectativa é atender a demanda por alguns anos.

A falta de espaço no Cemitério Municipal de Grama para construção de novos túmulos foi noticiada pela Gazeta de Vargem Grande em maio. A prefeitura da cidade tem buscado uma área para a construção de um novo cemitério, mas o processo é demorado e a atual necrópole já não comporta mais novos jazigos, situação que se agravou com a pandemia da Covid-19, que levou ao aumento de óbitos no município.

De acordo com levantamento divulgado pela prefeitura de Grama, nos últimos 10 anos, a média de sepultamentos na cidade ficou em torno de 119 ao ano. Porém, somente no primeiro trimestre de 2021, ocorreram 63 mortes. Ou seja, em apenas três meses ocorreram 53% dos óbitos que eram previstos para todo ano.

Na ocasião, o prefeito de São Sebastião da Grama, José Francisco Martha, o Zé da Doca (PTB) informou que está sendo elaborado um projeto para solicitação de recursos junto aos Governos Estadual e Federal visando a desapropriação de uma área. Porém, conforme observou, neste momento de urgência, os trâmites legais atrasariam em anos as obras.

Assim, ele explicou que após vários estudos, um projeto emergencial foi aprovado pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) para utilizar um espaço ao lado do velório atual para o cemitério vertical.