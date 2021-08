Arroz Carreteiro Beneficente

O Rotary Club de Vargem Grande do Sul está realizando a venda de Arroz Carreteiro para arrecadar recursos que serão destinados a projetos beneficentes auxiliados pelo grupo.

As embalagens são vendidas a R$ 25,00 e as vendas antecipadas podem ser feitas pelos telefones 3641-4477, 3641-1519, 3641-1588 e também pelos números 98273-1919 e 99676-8949 (ambos são WhatsApp).

A retirada será pelo sistema de Drive Thru, das 11h às 15h, no Salão São Benedito.