Humanitária e Associação Dom Bosco recebem doações

A confecção Patotinha Arte em Pijamas, da empresária Neide Costa de Araújo, realizou na última semana a doação de meias e máscaras para a Sociedade Humanitária e também para a Associação Dom Bosco.

Neide, que atualmente reside em Poços de Caldas, já morou em Vargem Grande do Sul, onde foi proprietária da conhecida loja de roupas infantis A Patotinha. Embora tenha se mudado há alguns anos, sempre manteve vínculos com a cidade.

Na Sociedade Humanitária, que abriga idosos de Vargem, Neide foi recebida pela irmã Elisabeth, responsável pela entidade. Todos os 32 idosos residentes receberam as doações de 30 máscaras e 56 meias.

Na Associação Beneficente Dom Bosco, foram entregues doações de máscaras, pijamas, meias e cachecóis às crianças que naquele momento estavam abrigadas na casa. No total, foram entregues 40 peças.

Com sua empresa localizada em Poços, Neide está em contato com proprietários de lojas de Vargem, para que seus produtos possam também ser adquiridos pelos consumidores vargengrandenses.

Fotos: Arquivo Pessoal