A gatinha angorá Mel é a grande estrela dessa semana da coluna Momento Pet. Cheia de fofura e charme, a gata ocupa há mais de 11 anos, um lugar mais do que especial no coração de Jéssica Passoni.

“Ela me acompanha em tudo, desde minha infância. Está comigo nos melhores e piores momentos, é minha melhor amiga”, falou Jéssica sobre a gatinha que chegou à sua casa em janeiro de 2000, como um presente de sua avó.

Com muito amor e carinho, Mel recebe todos os cuidados, como banhos e higienização quinzenais, exames e consultas com veterinário periódicas.

Seu bichinho também pode aparecer no Momento Pet!

