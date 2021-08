Em Santo Antônio do Jardim

Os vereadores Paulinho da Prefeitura e Célio Santa Maria, ambos do PSB, estiveram na Câmara de Santo Antônio do Jardim, onde participaram de encontro regional com o deputado estadual Arthur do Val (Patriota) e o deputado Federal Kim Kataguiri (Democratas). Eles apresentaram solicitação de recursos para Vargem aos dois parlamentares. A reunião foi organizada pelo vereador Giboo Talpo, de Santo Antônio do Jardim.

Pedidos

De acordo com Paulinho, o encontro foi bastante produtivo. Foram apresentados aos parlamentares, dois pedidos assinados pelo prefeito Amarildo em conjunto com os vereadores solicitando recursos para infraestrutura e outros dois ofícios assinados por Paulinho e Célio solicitando verbas para a Saúde.

Cestas Básicas

Vargem recebeu na sexta-feira, dia 13, 350 cestas básicas do Fundo Social do Estado de São Paulo, presidido pela primeira dama Bia Doria. O prefeito Amarildo (PSDB), em suas redes sociais postou agradecimento à presidente do Fundo pela entrega e lembrou que atualmente, por conta da pandemia, a Ação Social de Vargem tem entregado cerca de 500 cestas todos os meses às famílias em vulnerabilidade socioeconômica da cidade.

Bruna Furlan

O vereador Parafuso (PSD) esteve no gabinete da deputada federal Bruna Furlan (PSDB) e em São Paulo levando ofícios pedindo recursos de R$ 300 mil para a Saúde e R$ 200 mil para infraestrutura. Em vídeo postado em redes sociais, a deputada ressaltou sua parceria com Vargem e afirmou que fará as indicações ao município.

Carros a álcool

Decreto assinado pelo prefeito publicado na semana passada determina que passou a ser obrigatório o abastecimento da frota municipal com etanol nos veículos do tipo flex. O decreto considerou a necessidade de redução da emissão de gás carbônico oriundo do consumo de combustível, apoiar a eficiência da gestão ambiental e a execução de políticas públicas para o desenvolvimento sustentável de Vargem. Além disso, lembrou que o uso de biocombustível é critério de pontuação no ranking no Programa Município Verde Azul, que a prefeitura tem buscado conquistar.