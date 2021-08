Pesqueiro e Restaurante Di Fiorio: a mais nova opção de culinária e lazer de Vargem e região

As famílias vargengrandenses e também os amantes da pesca já podem contar com a mais nova opção de culinária e lazer na cidade, o Pesqueiro e Restaurante Di Fiorio, de propriedade de Alessandro Fiorio e Gilmar Delafiori, que deixaram São Caetano, para investirem em Vargem Grande do Sul.

O restaurante está muito bem montado, com fogão à lenha, ótimo espaço gourmet e também uma aconchegante varanda junto ao lago, onde os clientes podem degustar deliciosos petiscos e uma cerveja geladinha.

Com um empreendimento bem familiar, onde Michele, esposa de Alessandro e sua sogra Edna, esposa de Gilmar, são as responsáveis pela cozinha, os proprietários contam com boa experiência no ramo, pois já tiveram restaurante em São Caetano e também um Pub, com cervejaria artesanal.

Aos domingos são servidos 12 tipos de pratos quentes e saladas e durante a semana, os frequentadores podem ter acesso a 15 tipos de porções diferentes, com destaque para a isca de tilápia feita com peixe fresco. Também pode ser feito o almoço programado, com as pessoas agendando com antecedência.

Com a flexibilização devido as medidas sanitárias de combate à Covid-19, o Pesqueiro e Restaurante Di Fiorio já está agendando confraternizações empresariais para o fim de ano.

Na pauta da boa gastronomia, o restaurante tem a oferecer uma receita da família, que é o Peixe Adifiorio, com crocância diferente, envolto na calda de maracujá. Em breve para os frequentadores, happy hour por kilo com beliscos.

Quatro toneladas de tilápia

Para quem gosta de sossego e uma boa pescaria, o local é muito agradável e, segundo os proprietários, foram soltas quatro toneladas de tilápia no lago, que é bem dimensionado e tem uma bela ilha no meio, que também pode ser acessada para a pesca. O pesqueiro tem acompanhamento mensal de biólogo para garantir a qualidade da água e saúde dos peixes.

Para aproveitar a natureza, tem redes de descanso entre as árvores, mesas e cadeiras no deck sobre as águas e playground para as crianças brincarem. Por tudo isso, vale a pena uma visita ao Pesqueiro e Restaurante Di Fiorio, que está localizado a apenas seis quilômetros de Vargem, sentido Casa Branca, do lado esquerdo, com entrada exatamente na placa do km 38.