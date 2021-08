Acidente de ônibus deixa trabalhadores rurais feridos

Um acidente envolvendo um ônibus com trabalhadores rurais na manhã de quinta-feira, dia 19, no trevo de acesso a São Roque da Fartura, próximo ao Marco Divisório, deixou 20 pessoas feridas.

O acidente aconteceu por volta das 6h30 no km 251+100 da rodovia, sentido Águas da Prata. De acordo com o informado, o condutor perdeu o controle da direção na descida da serra de São Roque da Fartura, na Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros (SP-342).

O ônibus, então, atravessou a SP-215 e bateu contra a placa de sinalização às margens da rodovia, tombando.

Segundo informações dos bombeiros de Poços de Caldas, três pessoas ficaram em estado grave e as outras 17 com ferimentos leves.

As vítimas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ambulâncias da Renovias, Corpo de Bombeiros de São Paulo e ambulância da Prefeitura de Águas da Prata.

Das vítimas, 12 foram levadas para a Santa Casa de Poços de Caldas, sendo duas em estado gravíssimo e uma em estado grave.

Outras oito pessoas foram encaminhadas ao Pronto-Socorro de Águas da Prata. Sete delas tiveram escoriações e devem ficar em observação, enquanto um paciente precisou ser transferido para a Santa Casa de São João da Boa Vista.

A Polícia Militar de Minas Gerais e São Paulo auxiliaram o trânsito no local.