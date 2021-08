Briga de bar no Bela Vista termina com um ferido

Um homem de 27 anos disparou em um rapaz com uma arma de ar comprimido durante desentendimento em um bar no Jardim Bela Vista, na madrugada de quinta-feira, dia 19, por volta das 2h.

A equipe da Polícia Militar do cabo Estevam e soldado Teodório patrulhava pelo local e viram o desentendimento. Segundo populares, o rapaz atirou em outro com uma espingarda de ar comprimido.

A vítima já havia sido socorrida com ferimento no braço e a ocorrência foi apresentada na Delegacia de São João da Boa Vista, onde foi elaborado o boletim de ocorrência de lesão corporal e apreensão de objetos.