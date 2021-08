Cidade registrou duas mortes por Covid na semana

Os números de novos casos de Covid-19 em Vargem Grande do Sul estão subindo cada vez mais lentamente. Tanto que durante a semana, havia registro de apenas uma pessoa internada em enfermaria com a doença no Hospital de Caridade e na quinta-feira, dia 19, a ala Covid ficou mais uma vez sem nenhum paciente.

No entanto, apesar da melhora nesses indicadores – o que levou inclusive o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) a emitir decreto ampliando a capacidade de lotação dos estabelecimentos comerciais para 60%, permitir o consumo de alimentos na feira livre, além da reabertura ao público de equipamentos de Cultura, como a Biblioteca Municipal Victor Lima Barreto, Escola de Música, Casa da Cultura, praças esportivas e piscinas municipais – a semana registrou a triste notícia de duas mortes causadas pela Covid-19 no município e uma suspeita. Assim, Vargem soma 107 vidas levadas pelo SarsCov2, o novo coronavírus, além de outras cinco provocadas por outras razões, mas com presença da doença.

Os dados do boletim epidemiológico divulgado na sexta-feira, dia 20, mostram que 3.741 moradores já tiveram a Covid-19, sendo que 3.592 se recuperaram. A cidade tinha 36 casos ativos, além de 71 pessoas aguardando o resultado de exame e outras 82 esperando a data correta para realizarem a coleta do teste. Não havia internados com Covid no Hospital de Caridade, mas dois vargengrandenses seguiam em leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI), na região.

Vacina

Durante a semana, o Departamento Municipal de Saúde aplicou a primeira dose em moradores com 18 anos ou mais e a segunda dose de CoronaVac para aqueles com o vencimento previsto e da AstraZeneca, que tinham vencimento até 11 de agosto. Muitos vargengrandenses que estão com a segunda dose da AstraZeneca já ultrapassada ainda não foram convocados para a imunização. De acordo com o prefeito Amarildo, a prefeitura está aguardando o envio dos imunizantes pelo Ministério da Saúde.

Neste sábado, dia 21, no Centro Pastoral Pe. Donizetti, a prefeitura retomou a vacinação para moradores com 18 anos ou mais, das 8h às 10h e também para quem já vence até o dia 20 de agosto a segunda dose da CoronaVac. E das 10h às 11h serão vacinados adolescentes com comorbidades de 12 a 17 anos e que já possuem o laudo médico.