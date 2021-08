Escola D. Pedro II arrecadou doação para Hospital em Live do Dia dos Pais

O Colégio Dom Pedro II realizou uma Live de Dia dos Pais no dia 6 de agosto. No evento, foram arrecadadas doações que foram destinadas ao Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul, como forma de ajuda e como incentivo pelo trabalho que está sendo realizado na entidade.

Fátima Ap. Gaiardo Lotti, diretora pedagógica do colégio, informou que as doações foram entregues ao provedor do Hospital, Jair Gabricho, no dia 13. Conforme disse, o provedor e a enfermeira Maria Helena Zan passaram os itens que a entidade precisava. Assim, foram arrecadadas 3.200 fraldas, 226 litros de leite, 195 sabonetes, 270 gelatinas, 222 pacotes de bolacha, 5.500 copos descartáveis, 20 mantas, 33 toalhas de banho e 68 litros de óleo.

A diretora pedagógica explicou que a ideia surgiu ao se idealizar um evento para o Dia dos Pais, mais uma vez impossibilitados pela pandemia de realizar qualquer ação presencial, optaram então por fazer a live. “Assim, criamos uma gincana que envolvesse toda a família e pudesse ajudar alguém. Há algum tempo pensávamos de que forma poderíamos ajudar nosso hospital, que como todos sabem, passa por dificuldades”, disse.

“Entramos em contato com a enfermeira Maria Helena e o provedor Jair, que abraçaram a ideia junto com a gente. Nos passaram assim, os itens que seria possível a doação e montamos a campanha”, completou.

Segundo explicou, a live foi um sucesso. “Os pais, alunos e professores como sempre abraçaram a causa e, de forma linda e grata, doaram muita coisa. A escola acaba sendo a mediadora, mas sem dúvida, quem faz tudo isso acontecer são os alunos e suas famílias que não poupam esforços para ajudar de todas as formas possíveis”, comentou.

“A live foi um sucesso, todos participaram da roleta de prêmios, muitos desses doados pelos pais, professores, pelo comércio de nossa cidade e por Jair Gabricho e Eduardo Sbardellini”, finalizou.

Fotos: Arquivo Pessoal