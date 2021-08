Jogos Paralímpicos começam nesta terça-feira, dia 24

Após cinco anos da última edição, os Jogos Paralímpicos, que neste ano serão sediados em Tóquio, no Japão, terão início nesta terça-feira, dia 24. A cerimônia de abertura será realizada no Estádio Nacional do Japão, às 8h, no horário de Brasília. No mesmo dia, já começam as primeiras competições do evento.

O atleta paralímpico vargengrandense Paulo Guerra vai disputar o salto em altura e embarcou para o Japão na madrugada do dia 7. Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, ele contou que os dias em Tóquio têm sido de muitos treinos e concentração para um bom resultado no dia da competição. A prova de Paulo está prevista para a manhã do próximo domingo, dia 29.

O atleta falou sobre os desafios e a convivência com os demais atletas nestes dias. “Eu e o restante da delegação estamos hospedados em um hotel aqui em Hamamatsu, onde ficaremos até a abertura das Paralimpíadas. O desafio é sempre manter a disciplina, esforço, manter uma boa qualidade de vida, para sempre obter bons resultados”, disse.

“Tem sido muito legal a convivência com outros atletas de outras modalidades, conhecer cada história de superação, ver o esforço e empenho de cada um dos atletas que estão aqui, que assim como eu, seguem em busca da realização de um sonho”, completou.

Paulo contou que ainda não teve contato com atletas de outros países e que tem recebido muito apoio. “Tenho recebido muitas mensagens de carinho e apoio através do Instagram e Facebook, pelo WhatsApp e isso com certeza faz toda diferença”, pontuou.

O atleta do salto em altura comentou ainda não saber se participará da cerimônia de abertura e que está se preparando para competir com todos os países. “Estou mantendo o treinamento focado para fazer a minha melhor marca pessoal. Minha prova acontecerá no domingo, dia 29, às 7h, no horário de Brasília”, finalizou.

Foto: Arquivo Pessoal

Paulo compete no dia 29 e fez seus treinos em Hamamatsu