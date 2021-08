A importância do planejamento em momentos de crise

Rafael Bueno Queiroz

Após um longo período de incertezas de mercado devido a uma pandemia global, em que o país passou a viver uma série de crises, como a sanitária, a econômica e a social, aparentemente o mercado dá sinais de melhora e é uma boa oportunidade para as empresas que aguentaram a turbulência fazerem a lição de casa e se prepararem para o retorno das atividades.

Sem entrar no âmbito da saúde, uma vez que a Covid-19 causou profundas e doloridas perdas, e analisando apenas de forma empresarial, por um lado a pandemia foi extremamente danosa aos empreendedores que não tinham uma reserva de capital mais substanciosa; por outro lado para as empresas que conseguiram se manter ativas, apesar dos sacrifícios realizados, das demissões, esse novo cenário se mostra mais animador, uma vez que o mercado apresenta um novo campo de expansão.

Ainda dá tempo de se organizar e se preparar para quando o mercado estiver reestabelecido. É possível fazer melhorias na empresa sem grandes investimentos financeiros.

Pode-se por exemplo investir na internet, desenvolver um site ou um perfil nas redes sociais e divulgá-lo periodicamente, mostrando seus produtos e serviços, atiçando a curiosidade de seus clientes em potencial.

Outra forma de se conseguir melhorias sem gastar muito é apostar em uma otimização dos dados da empresa, trocar a antiga “fichinha” em papel por um software de gestão ou até uma planilha eletrônica para controlar clientes, custos e recebimentos. Daí muitos podem pensar que “sempre funcionou assim”. É normal ser receoso quanto a mudanças, mas se queremos melhorias, não podemos esperar resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas.

Ao se utilizar um software de gestão, se bem alimentado, isso proporciona uma otimização dos processos, com respostas mais ágeis e todos os dados em um mesmo lugar, o que torna qualquer consulta mais rápida.

O uso de uma forma digital de gestão proporciona um levantamento de dados antes desconhecido e que agora pode ser medido. Existe uma premissa que diz: “Quem não mede, não controla. Quem não controla, não gerencia”. Em outras palavras: Se não conhecemos os dados da empresa, estamos à deriva e caminhamos pra onde o mercado nos leva e isso pode ser desastroso. Com dados sobre os usuários das redes sociais, pode-se conhecer melhor seu público-alvo. Com controle dos custos, pode-se ser mais assertivo com relação ao preço a ser cobrado. Com controle financeiro, pode-se conhecer a real situação da empresa, identificando os gargalos e até ser possível entender o cenário futuro para a realização de novos investimentos.

Mesmo em tempos de crise, é possível enxergar oportunidades para evoluir. Ficar parado e apenas esperar a situação melhorar, pode ser ainda pior do que a própria crise, pois seus concorrentes também estão passando pela mesma situação e buscando também suas novas soluções.

Manter-se atualizado, informado e aberto a novos desafios são características de um empreendedor que busca sempre o sucesso.

Rafael Bueno Queiroz é mestre em engenharia mecânica pela Unesp com MBA em gestão empresarial pela fgv