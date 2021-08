A traição, suas possibilidades e sinais!

www.detetivemoraes.com

Em média, a cada dez casos de suspeita de traição, seis são confirmados. O ditado popular – “Quem procura, acha!” – enquadra-se perfeitamente para alertar aquela mulher ou aquele homem que desconfiam de uma traição do parceiro, mas que, na realidade, não quer saber da verdade. Entretanto, para a mulher que está decidida a correr atrás e se certificar – ou não – de uma pulada de cerca, há muitas possibilidades. Afinal de contas, o homem que trai não disfarça bem e o aguçado faro feminino logo descobre uma infidelidade. As mulheres têm mais sensibilidade e podem se tornar verdadeiras!(Se quiserem).

Qual é o perfil do traidor? Cotidianamente vivemos uma disputa acirrada. É uma verdadeira batalha em prol de “segurar” o nosso affair, tanto o homem quanto a mulher recebem “cantadas” no seu dia-a-dia, no trabalho, na rua, na Internet, no mercado, etc. Umas podem ser tão discretas que nem percebemos. Outras, porém, mais penetrantes que, se nos pegam em um dia daqueles, podem, sim, nos fazer balançar. O certo é que todos podem se tornar traidores em potencial. Com o advento de maior igualdade entre os sexos, as mulheres estão mais independentes financeiramente e, isto, de certa forma, também lhes trouxe uma independência emocional. Os valores machistas, que antes predominavam em nossa sociedade, estão caindo por terra. Antes se falava que a traição era coisa masculina, era uma questão do homem, de instinto. Hoje, quem fala isto reina em sua ignorância. Contudo, pelo que pude observar nestes anos de trabalho é que existem divergências quanto ao perfil do traidor. A mulher que trai, geralmente, possui formação superior, tem entre 24 e 37 anos, é independente financeiramente e, normalmente, tem dois ou mais anos de casada. Já no caso do homem, a idade vai dos 21 aos 50 anos, e boa parte dos traidores, quando casa, já tem uma amante. Geralmente, a mulher, quando chega a trair o parceiro, é um caso irreversível.

Os casos mais comuns de traição! É mais comum entre amigos de trabalho. Talvez por estarem sempre juntos, facilita um pouco a aproximação e, sobretudo, o assédio. Uma brincadeira aqui, outra ali, até que vira uma cantada e logo depois uma saída para discutir assuntos de trabalho regado a um bom vinho em um restaurante próximo. Daí, seguir para um motel é um passo. Além disto, há casos de traição envolvendo amigos de faculdade e pessoas ligadas ao casal. É preciso ressaltar também que a Internet é, hoje, a maior destruidora de relações, pois basta entrar na rede para encontrar uma infinidade de pessoas, e a maioria delas, dispostas a qualquer coisa, como realizar fantasias sexuais, por exemplo.

Datas Especiais – Nestas ocasiões, como Dia dos Namorados, Natal e Ano-novo, a possibilidade de encontrar algum “furo” do parceiro é maior. Não custa nada dar uma verificada no extrato do cartão de crédito ou nos saques do caixa eletrônico. Lembre-se de que a mulher deve observar valores altos, por que ele nunca vai comprar um presente mais barato para a amante. A amante sempre leva a melhor!

Atrasos – Preste atenção se o seu companheiro está mudando de hábitos. Por exemplo, observe se ele começa a chegar mais tarde do trabalho. Este é um forte indício de que algo diferente está acontecendo. Trinta minutos, uma hora já é um tempo suficiente para quem tem amante.

Vaidade – Outra questão importante a ser observada é se ele ou ela estão cuidando mais da aparência do que o normal.

Ligações – Dar uma vasculhada nas ligações do celular é o que muitas mulheres já andam fazendo. Mas isso não é o suficiente. Sugere que a mulher procure descobrir se o homem possui duas linhas telefônicas, porque, geralmente, uma é reservada só para atender a amante. Ainda sobre telefone, ele afirma que é preciso estar alerta quando há muitas ligações por engano para o telefone convencional do casal. Pode ser uma tentativa da amante de falar com ele.

Internet – Hoje em dia, a Internet é a principal responsável pelo início de uma desconfiança. As salas de bate-papo, os sites de relacionamento e os e-mails contribuem para um envolvimento afetivo ou para encontrar uma oportunidade de uma relação sexual casual. A partir daí, muitas traições podem surgir. A inexistência de contato físico torna mais fácil a transgressão. Hoje, ocorrem muitos divórcios devido à chamada infidelidade virtual.