Falecimentos

Faleceu José Carlos Ramazoti, aos 74 anos de idade, no dia 13 de agosto. Era solteiro, deixa os irmãos, cunhados e sobrinhos. Foi sepultado no dia 14, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Francisco de Oliveira Júnior, o Chiquito, aos 70 anos de idade, no dia 14 de agosto. Era casado com Maria Lúcia da Silva Oliveira, deixa os filhos Ana Cristina e Fernando, o genro Odair, a nora Rachel e os netos Guilherme e Eduardo. Foi sepultado no dia 14, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Wanderley de Oliveira Macedo, aos 76 anos de idade, no dia 15 de agosto. Era viúvo. Deixa os filhos Paulo Henrique, Sandro, Heidivania, Marcos, Marcia Marli, Mara e Milene, netos, bisnetos, irmãos e sobrinhos. Foi sepultado no dia 15, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Fernanda Bernardes Macarini, aos 44 anos de idade, no dia 16 de agosto. Era casada com Robson. Deixa a filha Laura, a mãe Ana Bernardes, o genro Breno, o neto Igor, as primas Flávia, Carina e Carla e sobrinhos. Foi sepultada no dia 16, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Edelcione Leite Marques, a conhecida Del, aos 63 anos de idade, no dia 16 de agosto. Deixa o cônjuge José Antônio Ribeiro, os filhos Eber, Marcello e Walter, noras e netos. Foi sepultada no dia 18, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Paulo Antônio Pinto, o Paulinho, aos 26 anos de idade, no dia 16 de agosto. Era casado com Amanda Desidério, deixa a mãe Valéria Camarelli, o pai Ricardo Alexandre Pinto, irmãos, cunhados e sobrinhos. Foi sepultado no dia 17, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Ignez Vicente Zoquetti, aos 86 anos de idade, no dia 18 de agosto. Era viúva de Agenor Zoquetti, deixa filhos, netos, bisnetos e genro. Foi sepultada no dia 18, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Benedita Perrete Galharde, aos 92 anos de idade, no dia 19 de agosto. Viúva de Antônio Galharde, deixa os filhos Genoerson, Orídio e Maria Aparecida, netos, bisnetos e tataranetos. Foi sepultada no dia 20, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Júlio César da Silva Bruno, aos 42 anos de idade, no dia 19 de agosto. Era casado com Rita e deixa as filhas Júlia e Eloísa, os pais Joana Sueli e Cláudio, os irmãos Cláudia, Leonardo e Tatiane, sobrinhos e a sogra Dalva. Foi sepultado no dia 20, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Antônio da Cunha, aos 93 anos de idade, no dia 20 de agosto. Deixa os filhos Aparecida, Pedro, João e Sebastião, netos, bisnetos e tataranetos. Foi sepultado no dia 20, no Cemitério Municipal de São José do Rio Pardo.

Faleceu José Francisco de Sousa, aos 83 anos de idade, no dia 20 de agosto. Viúvo de Antônia Ferreira de Sousa, deixa filhos, netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 20, no Cemitério Parque das Acácias.

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelos telefones: 3641-3328 ou 3641-2663, pelo WhatsApp 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.

