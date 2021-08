Igreja Metodista de Vargem passa por ampla reforma

A Igreja Metodista de Vargem Grande do Sul, uma das igrejas evangélicas mais antigas da cidade, está sendo reformada desde agosto de 2019. Ela fica à Rua Major Côrrea, na esquina com a Rua Sete de Setembro. Atualmente, faltam poucos detalhes para a finalização da obra.

À Gazeta de Vargem Grande, o pastor da Igreja Metodista em Vargem, Henrique Camargo dos Santos, falou sobre o que foi feito na obra. “De modo geral nesta reforma ampliamos e atualizamos a nave do templo, com a alteração da fachada e reforma interna com a troca de pisos, acabamentos, telhado, na verdade, quase que uma nova edificação. Também construímos banheiros tanto para homens e mulheres, inclusive com acessibilidade e visamos a reforma da casa anexa para melhor utilização no trabalho com crianças em nossa igreja”, disse.

A obra foi feita, segundo informou, para um melhor acolhimento. “Visando acolher melhor os irmãos de nossa comunidade e aqueles que sempre muito bem vindos nos visitam, tendo em vista que o prédio anterior estava com dificuldades devido a ação do tempo e não sendo possível atualizar para o uso seguro as dependências da igreja, fez-se necessário uma mudança radical, que também é significativa na transformação que como Igreja estamos passando, crendo não só na mudança física/estrutural, mas também na mudança e transformação espiritual em um novo tempo como Igreja Metodista em Vargem Grande do Sul”, explicou.

De acordo com o pastor, a reforma da Igreja está completando agora dois anos de trabalho, mas ainda não terminou devido a atrasos por causa da pandemia da Covid-19. “Ainda não acabamos por completo, pois há ajustes a serem feitos. Este período de pandemia que vivemos nos dificultou algumas etapas, mas seguimos firme, pois temos a convicção de que esta não é uma obra qualquer, mas sim um direcionamento do Senhor para nossa Igreja e temos experimentado o favor de Deus neste tempo, pois mesmo em meio as dificuldades deste período podemos testemunhar que nada nos faltou e por isso glorificamos o Senhor”, disse.

“Assim avançamos na construção e também em nossa missão de servir e amar o próximo. A Igreja Metodista está de portas abertas para receber e ser instrumento de Deus de todos aqueles que quiserem buscar a Deus”, completou.

A história

O pastor contou que, ao que consta em um pequeno relato, ela teve início na cidade por volta de 1920. “Como um trabalho no lar do irmão Irineu Ferreira da Silva. Os cultos eram realizados em sua residência, localizada em frente à Praça Washington Luiz”, disse.

“Com o aumento do número de irmãos, surge a necessidade da compra de um terreno para a construção do templo e em 27 de Julho de 1923, data constante na escritura de compra e venda, foi adquirido o terreno e em 1930, foi inaugurado o templo na mesma localização onde nos reunimos até os dias de hoje”, completou.

Ele comentou que a Igreja Metodista ficou bastante tempo sem alterar a sua estrutura física. “Há entorno de 20 anos foi levantado uma estrutura de salas ao lado do templo para melhor acolher o trabalho com crianças e, após isso, foram feitas apenas ajustes de conservação e reparo. Porém, com o avanço da missão e o crescimento da Igreja que, pela Graça de Deus, deve estar sempre em expansão, reformas são constantemente, apesar do trabalho, necessárias para melhor acolhimento dos irmãos e nos favorecer a fazer o que de fato devemos que é sinalizar o amor de Deus para com todos”, relatou.

O pastor Henrique pontuou que na Igreja Metodista eles servem a Jesus Cristo. “A Igreja é do Senhor Jesus. Não há outra resposta possível. A Bíblia, que é a Palavra de Deus afirma que: ‘Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o Reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Porque Deus achou por bem que, nele, residisse toda a plenitude’, em Colossenses 1:13-20”, completou.

Sobre como está a Igreja em Vargem, ele comentou que trata de uma Igreja em revitalização e expansão, que ama a Deus. “E assim buscamos servir o próximo e ao mundo. Buscando no discipulado e por meio dos Dons e Ministérios o caminho nesta missão. Cremos no discipulado como forma de crescimento em Deus e a partir dos frutos de uma vida santificada, devemos servir ao Senhor através dos Dons e Ministérios”, falou.

“Nosso desejo é que, enquanto igreja local, possamos continuar a participar do que o Senhor está fazendo ao redor do mundo, permanecendo firmes no propósito e foco de cumprir a Grande Comissão que nos foi deixada por Jesus. Cremos em um tempo de crescimento em santidade e em vida com Deus e também frutificação”, pontuou.

