K9 Raposa localizou entorpecentes em veículo em São João da Boa Vista

Na noite de terça-feira, dia 17, a equipe do canil da Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem Grande do Sul apoiou a Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes (DISE) da Polícia Civil de São João da Boa Vista no combate ao tráfico de drogas.

Foi ao local a equipe do Canil, composta pelo sub inspetor Márcio e o GCM Rafael. O local já era conhecido nos meios policiais, sendo que a K9 Raposa obteve sucesso em localizar, atrás da roda de um carro, três eppendorfs (pinos) de cocaína.

Uma outra porção de drogas e dinheiro também foram encontrados dentro da residência, sendo possivelmente proveniente do tráfico de drogas. As drogas encontradas totalizaram 50 gramas. O rapaz foi preso e o material foi apreendido.