PM prendeu rapaz por tráfico no Jd Paulista

A Polícia Militar de Vargem Grande do Sul prendeu um rapaz por tráfico de drogas no dia 12, no Jardim Paulista. Foram apreendidos três tabletes de maconha, além de outras sete porções da droga, uma tesoura e R$ 100,00.

A equipe do cabo Thomaz e soldado Amauri recebeu uma denúncia anônima de que um rapaz estava traficando em sua residência e passou a monitorar o local, constatando a venda de entorpecentes no endereço.

Com apoio dos soldados Emiliano e Silas, foi realizada abordagem a mais quatro indivíduos e nada de ilícito foi encontrado com eles. Um dos suspeitos confessou ter maconha para seu consumo dentro de sua residência e os outros indivíduos foram liberados.

Ele autorizou a entrada das equipes em sua residência e sua tia acompanhou a busca. O rapaz informou o local onde estava guardado o entorpecente, sendo encontradas no mesmo local sete porções de maconha e R$ 100,00, além de apetrechos utilizados para embalar entorpecentes, como sacolas picadas e tesoura com resquício de maconha, configurando tráfico de drogas.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de São João da Boa Vista, onde o delegado elaborou o boletim de ocorrência de tráfico de drogas, permanecendo o rapaz à disposição da Justiça