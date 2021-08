Defesa Civil participa do curso Operação Corta Fogo

A Defesa Civil e a Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem Grande do Sul e de outros municípios da região participaram de um curso de combate a incêndio florestal, dentro da Operação Corta Fogo, na quarta-feira, dia 18.

O curso foi realizado em Águas da Prata pela Fundação Florestal da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente, ministrado por Yago Luan Tosin, Giacomo Godoi e Camilla Gisley Lamberti.

Os participantes passaram o dia participando de aulas teóricas e práticas. Os temas trabalhados foram primeiros socorros, combate a incêndio em vários tipos de vegetação, equipamentos e técnicas utilizados e como orientar fazendeiros e sitiantes para a prevenção e como agir em casos de queimada.

De Vargem, participaram a inspetora Luciana, os sub inspetores Alves, Garcia e Eduardo, os GCMs Marcelo, Vera Lúcia, Daniel, Ismael e Erik e os membros do Departamento do Meio Ambiente, Edson Sbardellini e Antônio Marcos Ayres da C. Santos.