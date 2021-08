Esgoto na Cohab II gera crítica de moradores

A Gazeta de Vargem Grande foi procurada nesta semana por dois moradores do Conjunto Habitacional Antônio Carril Filho, a Cohab II, que denunciaram o despejo de esgoto diretamente em curso de água que passa bem aos fundos do almoxarifado da prefeitura e que desagua no Rio Verde alguns metros mais adiante.

Eles comentaram que há duas semanas a prefeitura desentupiu uma ligação de esgoto no final da rua João Batista Toesca, bem ao lado do barracão de veículos do almoxarifado.

Os moradores relataram que o cano ainda não foi interligado novamente à rede e que os efluentes estão caindo diretamente no curso de água.

A Gazeta esteve no local e constatou a situação. Os moradores ainda mostraram à reportagem que mais adiante, já no Rio Verde, onde existe uma caixa de esgoto, as margens do rio estão desbarrancando e pediram providências.

Reparos

Em resposta à reportagem da Gazeta, Klabin Dei Romero, superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE), disse que houve um assoreamento da rede coletora de esgoto situada na Rua João Batista Toesca.

A equipe do SAE está substituindo 50 metros de rede coletora de esgoto neste local e irá construir uma caixa de inspeção para solucionar o problema existente na rede. A previsão é que os serviços serão finalizados na próxima semana.

Fotos: Reportagem