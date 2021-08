Obra do PPA segue paralisada

A reforma do Posto de Pronto Atendimento (PPA) Alfeu Rodrigues do Patrocínio teve início em julho de 2020. Contudo, as obras foram paralisadas em fevereiro deste ano e seguem assim até o momento. Os atendimentos estão sendo realizados no Centro de Saúde Dr. Gabriel Mesquita.

De acordo com o informado pela prefeitura, a obra está paralisada devido a um problema com a empresa que estava executando a reforma. Ele explicou que desde o início da pandemia da Covid-19 houve um aumento significativo dos materiais de construção, onde o preço do aço bate recorde de aumento chegando a 100% nos últimos 12 meses.

O aumento desses materiais levou a construtora responsável pela execução da cobertura com estrutura metálica da unidade a solicitar o reajuste de 45% no valor do contrato. Pela lei, este tipo de aumento é limitado a 25% do total. Como não houve acordo, foi feito a rescisão do contrato. Para continuação da obra está sendo realizado novo projeto e nova planilha orçamentária para realização de nova licitação, explicou a prefeitura.

Assim, o Executivo pontuou que a reforma segue parada devido a necessidade de atualização do projeto, envolvendo as estruturas de concreto, elétrica, gases e instalações de combate a incêndio. Segundo a prefeitura, todo o projeto encontra-se revisado e a atualização da planilha orçamentária da obra deve ser concluída na próxima semana.

Conforme o informado, boa parte de serviços de demolições e a execução de alvenaria está concluída. Reforços estruturais, instalações elétricas, gases, combate a incêndio, pisos, revestimentos, pintura, esquadrias e forro serão executados nesta etapa, bem como boa parte da cobertura, disse.

Em maio, foi publicado no Jornal Oficial do Município o resultado do processo de contratação de nova empresa para esta parte da obra. A vencedora foi a JFL Construções e Incorporação Eireli, pelo valor de R$ 217.799,90.

A prefeitura explicou que, em virtude da não conclusão da atualização da planilha orçamentária, prevista para a próxima semana, ainda não é possível determinar o valor total da obra.

