Superintendente do SAE participou de reunião na Câmara

A Câmara recebeu após a sessão de terça-feira, dia 17, o superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE), Klabin Dei Romero. Ele respondeu as perguntas dos vereadores sobre obras em andamento, inadimplência de consumidores, entre outros.

O vereador Paulinho da Prefeitura (PSB) perguntou a respeito do vazamento de esgoto existente há muitos anos na Rua Paulo Fogarolli até a Avenida Antônio Pedro Cavalheiro no início da Estrada para a Lagoa Branca. O superintendente lembrou que se trata de um caso difícil, mas que estão buscando uma solução.

Celso Itaroti (PTB) observou que este ponto, será de difícil reparo por conta do relevo. Klabin concordou. “Será preciso um estudo mais aprofundado, da topografia, mas vamos procurar uma solução. Ali é complicado. Um esgoto que a gente tinha muito problema é na avenida Hermeti Piochi, tinha muito esgoto caindo ali no riozinho e hoje não tem mais”, afirmou.

Serginho da Farmácia (PSDB) perguntou sobre a situação dos moradores do Jardim Santa Marta, que ainda sofrem com retorno de esgoto em suas casas. “Temos um problema com a estação elevatória de esgoto, que está bem precária. Pretendemos, futuramente, acertar e ajeitar ela, o que vai solucionar esse problema. O bairro foi crescendo e desenvolvendo e a estação lá ficou pequena”, explicou o superintendente.

Obras e Refis

Questionado sobre os índices de inadimplência, Klabin observou que muitos consumidores que estavam em débito com a autarquia procuraram o Programa de Refinanciamento de Dívidas (Refis) e negociaram com o SAE.

Paulinho também indagou Klabin a respeito das obras de substituição das tubulações da rede de distribuição de bairros como a Vila Santana. O superintendente explicou que a empresa vencedora da licitação não compareceu para fazer o serviço. Klabin informou que a autarquia está seguindo os trâmites legais para notificar e multar a empresa, para em seguida, fazer uma nova solicitação.

Sobre o projeto da construção de novas adutoras e novos reservatórios, Klabin explicou que a ordem de serviço foi emitida no dia 9 de agosto e a empresa contratada está se mobilizando para dar início às obras. Serão construídos cinco reservatórios e a nova rede de água que atenderá do Jardim Paulista até a Santa Terezinha.

Açude

O presidente da Câmara, Celso Itaroti (PTB) questionou Klabin se há previsão da prefeitura abrir as comportas de um açude existente acima da Barragem Eduíno Sbardellini, para auxiliar no volume da represa, como ele fez quando foi prefeito de Vargem.

Klabin explicou que atualmente o SAE está desenvolvendo campanhas para o consumo consciente de água e a autarquia está bombeando água do açude existente abaixo da represa preventivamente. Itaroti questionou o valor desta operação de bombeamento e Klabin informou que apenas tem custo o consumo de energia elétrica do equipamento.

O presidente da Casa observou que se liberar o uso de água do açude do lado de cima, nem o custo de energia será necessário, pois a água virá por gravidade. O superintendente ponderou que existe a possibilidade de ser necessário o uso dos dois reservatórios. “A estiagem, pelas previsões, vai ser pior do que a do ano passado e, eventualmente, acho que teremos que abrir aquelas comportas. Mas isso também não vai solucionar o problema, apenas ajudará, como a água que estamos bombeando”, observou.